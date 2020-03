Eva Mendes pubblica una foto struccata scattata da sua figlia Esmeralda

Eva Mendes ha pubblicato su Instagram una foto struccata scattata da sua figlia Esmeralda. Lo scatto è un primo piano che mostra l’attrice senza un filo di trucco, con indosso solo un paio dio occhiali da vista. Eva ha scelto di condividere questo scatto con i suoi fan visto il delicato momento e l’emergenza Covid19 che è arrivata anche in America. Già pochi giorni fa aveva dichiarato di non sapere più cosa postare sui social dato il momento.

Il post è accompagnato da una didascalia. “Questa foto è stata scattata da mia figlia” ha esordito Eva. La descrizione della foto continua con un invito i suoi fan a fare una donazione alla Banca del Cibo di Los Angeles. L’ente si occupa di distribuire cibo ai più poveri. Senza mezze misure l’attrice ammette: “In questo momento non so come comportarmi, non ha senso fare marketing ma neanche sparire totalmente“. Un saggia riflessione quella di Eva Mendes data la situazione a livello globale. Con questo messaggio ha voluto dare il suo contributo esortando fan e concittadini alla donazione.

Come diverse star la Mendes ha scelto l’auto isolamento. Trascorre le giornate a casa insieme alle sue due figlie Esmeralda di cinque anni e Amanda di tre, e a suo marito Ryan Gosling. Da quando è scoppiata la pandemia negli Stati Uniti l’attrice ha deciso di condividere alcuni momenti della giornata con i suoi fan. Qualche giorno fa ha postato un video in cui indossava tacchi a a spillo a pois e un vestito nero con sopra disegnati dei limoni. Munita di guanti e mascherina l’attrice è andata a gettare l’immondizia. “Quando la vita ti da i limoni, tu indossali” ha scritto nel post del video.

L’abito indossato da Eva fa parte del suo brand New York & Company. Un marchio ideato dalla Mendes, una serie di abiti low cost e per tutte le taglie, dalle più piccole alle più forti.