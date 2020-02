Rihanna: lavoriamo insieme per salvare il pianeta

Rihanna ha ricevuto il President’s Awards durante la cerimonia dei NAACP Image Awards che si sono svolti ieri sera a Los Angeles e ha chiesto di lavorare tutti insieme per salvare il pianeta. Il premio è il più ambito e il più importante di tutta la manifestazione. Il riconoscimento viene conferito in base al contributo dato all’industria cinematografica, musicale e televisiva americana. In passato questo premio è stato assegnato ad artisti come Jay-Z Carter, Lauryn Hill e Muhammad Ali e Beyoncè.

La cantante barbadoriana ha dichiarato di sentirsi molto onorata e felice per aver ricevuto questa onorificenza. Salita sul palco ha tenuto un discorso in cui auspica che si possano superare le divisioni e le diversità per aiutare e salvare il pianeta terra. “Solo insieme possiamo salvare e guarire il nostro pianeta“.

Per l’occasione RiRi ha indossato un abito viola monocromatico, con una gonna corta. Il tulle utilizzato per la gonna assomiglia ai petali di un fiore. L’abito è un pezzo in anteprima della nuova collezione primavera estate 2020 di Givency. Come accessori la cantante ha scelto un semplice anello dello stesso colore del suo abito. Dopo lo show la cantante è stata fotografata sul red carpet con il suo ultimo premio.

Rihanna pochi giorni fa ha festeggiato il suo trentaduesimo compleanno con una grandissima festa. La cantante, negli ultimi mesi al centro del gossip per la sua vita amorosa e presunta relazione con Asap Rocky, sembra essere pronta a tornare anche con nuova musica. Sono sempre più insistenti le voci sul un nuovo album entro fine anno e un nuovo singolo a breve.