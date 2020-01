Solo tre giorni fa i giornali annunciavano che Rihanna era tornata single dopo tre anni, ma oggi spunta già un nuovo possibile fidanzato, Asap Rocky, con il quale la cantante aveva già avuto un flirt in passato.

Nei giorni scorsi, dopo una relazione di tre anni iniziata nel 2017, i media avevano raccontato della rottura tra Rihanna e l’imprenditore saudita Hassan Jameel. A detta della rivista Us Weekly Rihanna e il compagno si sono lasciati pacificamente, prendendo strade differenti nel massimo rispetto. Dato il grande riserbo della coppia nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma ora non ci sono più dubbi.

La cantante e il rapper Asap Rocky sono stati paparazzati nel backstage del Yams Day Benefit, un evento di beneficenza al quale entrambi hanno preso parte. Niente di compromettente, i due parlano e sorridono come vecchi amici. Però per i giornali lui è la nuova fiamma dell’artista. Infatti già nel 2013 i due erano stati colti durante baci bollenti sul set del video musicale Fashion Killa. Il sito TMZ riporta che l’evento della scorsa settimana non è stata la prima occasione nella quale i due si sarebbero rivisti negli ultimi giorno. I due avevano persino posato insieme sul red carpet dei Fashion Awards 2019 lo scorso 2 dicembre.

Ritorno di fiamma o semplici amici? Chissà, forse Rihanna non vuole passare San Valentino da sola. Proprio pochi giorni prima della rottura aveva lanciato la sua capsule collection dedicata a questa festività, sotto il suo brand di intimo Savage X Fenty.

Dopo il brevissimo flirt con Asap Rocky, Rihanna era stata con Drake e secondo la stampa anche con Leonardo DiCaprio. Nell’estate 2017 aveva incontrato il multi milionario Hassan Jameel, la sua storia più importante dopo quella drammatica con Chris Brown.

Nonostante il massimo desiderio di privacy, in alcune interviste RiRi aveva espresso il suo sogno di un matrimonio e figli con il suo compagno.