Rihanna lancia il suo profilo TikTok per promuovere Fenty Beauty

Rihanna ha lanciato il suo profilo TikTok per promuovere Fenty Beauty, la sua linea di bellezza e make-up. La cantante è solo l’ultima tra i tantissimi artisti che hanno deciso di iscriversi alla piattaforma social. Popolarissimo tra i più giovani, TikTok permette di realizzare brevi video, sfidarsi con altri utenti, e imitare dialoghi, coreografie o scene celebri. Infatti l’idea di Rihanna è quella di realizzare dei tutorial utilizzando i prodotto del suo marchio Fenty Beauty, creando una vera community da lei capitanata.

In tantissimi cercheranno quindi di seguire i consigli di make-up della cantante, riproponendoli nei loro video. Una strategia di marketing molto astuta, vista l’esplosione di TikTok negli ultimi mesi.

Rihanna si diletta da un paio d’anni a realizzare i suoi video di bellezza, svelando i suoi segreti per un trucco perfetto. Utilizzando rigorosamente i prodotti Fenty Beauty, Rihanna è pronta a fare lo stesso anche su TikTok.

Ha così annunciato una collaborazione tra il suo marchio e la piattaforma social. Non si tratterà di semplici video, perché alcuni degli utenti più popolari di TikTok potranno partecipare alla House di Fenty Beauty. Una sorta di cast promozionale per il brand, che riceverà prodotti in esclusiva da promuovere, insieme a nuovi filtri e funzioni da utilizzare su TikTok per brandizzare i tutorial.

Rihanna insomma non è solo una cantante e un’attrice, ma una vera imprenditrice, ora anche in campo digitale. Se le altre star solitamente prestano solo il volto ai loro prodotti, come le tante colleghe che creano profumi, Rihanna dirige direttamente la sua azienda. In pochi anni è riuscita a creare un vero impero grazie a Fenty Beauty e alla sua linea di intimo, Savage X Fenty.

“Volevo solo creare una piattaforma per dare spazio a nuovi creatori di contenuti. Penso che la nostra generazione sia la più creativa. Non posso farlo da sola, quindi ho creato questo progetto per unirmi alle persone che stanno influenzando il mondo, la mia comunità e la mia generazione“.