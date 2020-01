Rihanna lancia un nuovo tutorial per la linea Fenty Beauty

Rihanna lancia un nuovo tutorial su Instagram per la sua linea Fenty Beauty. Questa volta il portagonista è il suo mascara Full Frontal Volume, Lift & Curl. Da quando ha lanciato la sua linea di bellezza, la cantante si è spesso divertita a pubblicare sui social tutorial con i suoi prodotti, via via sempre più professionali, come una vera influencer.

Rihanna è inarrestabile, e continua a lavorare su più fronti, dal beauty all’intimo di Savage X Fenty, in attesa del nuovo album previsto per i prossimi mesi. Neanche il gossip, che la vede assoluta protagonista delle ultime settimane, la ferma. Dopo essere tornata single è stata paparazzata con due suoi ex: Asap Rocky e Drake.

Intanto eccola tornata attiva su Instagram con un nuovo video tutorial dei suoi #TUTORIALTUESDAY. La cantante oggi ci parla di questo straordinario Full Frontal Mascara, capace di definire e separare le ciglia, creando ogni look che desideri.

“Amo allungare ogni singola ciglia. Per questo volevo assicurarmi che questo mascara permettesse di farlo. Puoi dare volume, lunghezza e curvatura alle ciglia. Tutto questo grazie a un solo prodotto, e grazie al suo straordinario scovolino” dice Rihanna nel video.

Il mascara Full Frontal Volume è in vendita sul sito di Fenty Beauty a 24 dollari, circa 21 euro. Sullo spazio web del brand potete trovare i prodotti preferiti e consigliati da Rihanna, i suoi tutorial e la pagina Copia il Look.

Fenty Beauty nasce nel 2017 da un’idea della cantante, che dopo anni nell’industria della musica ha voluto sperimentare un’altra sua grande passione: il make-up.

Il brand è noto anche per l’inclusività di genere e di colore della pelle del pubblico a cui è rivolto. Infatti sul suo sito tutti possono caricare le proprie foto con i prodotti del marchio.