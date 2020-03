Rita Wilson crea una playlist per la quarantena insieme ai suoi fan

Rita Wilson e il marito Tom Hanks sono attualmente in quarantena per il Coronavirus, e l’attrice e cantante ha chiesto sui social ai suoi fan di aiutarla a preparare una playlist per trascorrere il tempo. La coppia ha scoperto di essere positiva al Covid-19 in Australia, dove si trovava per lavoro. Rita e Tom stanno bene, lo fanno sapere dai social, dove l’attore aveva annunciato la scoperta.

Rita Wilson non si perde d’animo, e usa il suo profilo twitter per chiedere ai suoi fan suggerimenti per una playlist su Spotify per allietare la quarantena.

“Ciao ragazzi! Voglio creare una playlist @Spotify per le persone in quarantena. Qualcosa che potrebbe riguardare l’isolamento, forse? Potete inviarmi alcune idee di canzoni che posso aggiungere“. La cantante era in tour in Australia, e dopo alcuni concerti nel weekend lei e Tom Hanks, deboli e febbricitanti hanno fatto il tampone per il Coronavirus. L’esito è stato positivo ma i due, insieme dal 1988, non si sono persi d’animo, pur dovendo restare lontani da casa e dai figli.

“Inoltre, come dovremmo chiamare questa playlist? Cori in quarantena? Questo è ciò che si fa in quarantena. Pensi a cose del genere. ” Rita ironizza sul tanto tempo libero che ha a disposizione, anche se non rivela altri dettagli sulle loro condizioni, che per ora sembrano buone.

Il commento con maggior numero di like è stato quello di un fan che ha suggerito Quarantunes come nome perfetto per la playlist. Un vero e proprio gioco di parole tra quarantena e tunes, canzoni in inglese.