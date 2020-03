Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno il Coronavirus: l’annuncio social

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno contratto il Coronavirus e lo hanno annunciato sui social. L’attore e sua moglie lo hanno scoperto in Australia, durante le riprese di un nuovo film. Tom e Rita sono le prime celebrities che hanno ufficialmente contratto il covid-19. Hanks era sul set del nuovo biopic su Elvis Presley, nel quale interpreta il Colonnello Parker, il manager di Elvis. Nel ruolo principale l’attore statunitense Austin Butler.

Allarme sul set, e si spera che nessun altro nella produzione lo abbia contratto. Non è chiaro se Tom Hanks e Rita Wilson abbiano preso il Coronavirus in Australia, o ne erano affetti prima della loro partenza.

“Ciao a tutti. Rita e io siamo qui in Australia. Ci sentivamo un po’ stanchi, come se avessimo il raffreddore, e avevamo alcuni dolori muscolari.” L’attore ha voluto condividere sui social l’esperienza che sta vivendo con la moglie in questo momento così difficile. “Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche lievi febbri. Per fare la cosa giusta, com’è necessario nel mondo in questo momento, abbiamo fatto il test per il Coronavirus, che è risultato positivo. Saremo testati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica“.

Rita Wilson aveva tenuto concerti a Brisbane e all’Opera House di Sydney la settimana scorsa, e quindi saranno necessari controlli anche per tutte le persone che hanno lavorato con lei. La coppia si è sposata nel 1998 e ha due figli Chester, nato nel 1990 e Truman Theodore, nel 1995. Tom ha anche due figli da un precedente matrimonio Colin e Chet.

Non è la prima volta per loro che affrontano delle malattie insieme: Tom Hanks nel 2013 ha raccontato di essee affetto da diabete mellito di tipo 2, mentre Rita nel 2015 ha scoperto di avere un cancro al seno.