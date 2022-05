La squadra dei nuovi giudici di X Factor 2022 è quasi al completo. Dopo l’annuncio del ritorno di Fedez e quello di Ambra Angiolini, ora è il turno di un’altra new entry, Dargen D’Amico. Una notizia che i più attenti ai rumor che corrono sul web davano ormai per certa da giorni, ma che ora trova conferma sulle pagine Instagram ufficiali del cantante e del programma.

Reduce dall’esperienza sul palco dell’Ariston con la sua Dove si balla, Dargen D’Amico è considerato dagli esperti del settore uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena musicale italiana: rapper, cantautore e produttore musicale, vanta dieci album all’attivo, e decine di collaborazioni con artisti come Fabri Fibra, Marracash, Fedez, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua.

Sul suo profilo Instagram, Dargen D’amico ha pubblicato alcune storie dove ironico e vestito con il brand di X Factor, spiega cosa significhi per lui essere giudice nel talent show targato Sky e Fremantle:

“Per una volta nella vita vorrei sentire il peso del voto che do in questo Paese. Altra ragione per cui mi sento di dare tutto me stesso per la musica italiana, ecco magari tutto me stesso è troppo, forse anche un po’ di meno, è per sostenere e stimolare le realtà più capillari.(…) Dobbiamo mettere le mani nella musica”.

È una comunicazione a rate quella che sta facendo la produzione di X Factor, centellinando ritmicamente le news sulla scelta del team della giuria. Ora manca solo il quarto nome, a cui si deve aggiungere anche quello del conduttore o della conduttrice che sarà sul palco a presentare questa edizione 2022.

La messa in onda è prevista per settembre su Sky Uno e Now, ma da inizio giugno partiranno le registrazioni delle Audition che torneranno ad avere finalmente il pubblico in presenza. Le registrazioni si svolgeranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano, e i casting sono ancora aperti: tutte le informazioni sono disponibili sul sito di X Factor 2022.