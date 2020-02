Robbie Williams: prime immagini del quarto figlio Beau

Robbie Williams ha condiviso sui social le prime immagini del quarto figlio Beau, nato nelle scorse settimane grazie a una madre surrogata. Propio la moglie Ayda Fiel, che ne aveva annunciato la nascita su Instagram, è ricorsa nuovamente al social per postare il dolce video di Robbie con il loro bambino. La coppia ha altri tre figli, Theodora Rose, Charlton Valentine e Colette Josephine. Proprio la piccola Coco, due anni, è nata come Beau dalla stessa madre surrogata.

L’arrivo di Beau Benedict Enthoven è stato annunciato proprio il giorno di San Valentino, un’occasione speciale per Robbie Williams e sua moglie, l’attrice statunitense Ayda Fiel.

“In questo giorno di San Valentino celebriamo l’amore nel modo più bello possibile. Beau Benedict Enthoven Williams, come Coco, è biologicamente nostro, ma nato dalla stessa incredibile madre surrogata. Siamo così fortunati di avere un figlio sano, al sicuro nelle nostre braccia, e siamo una famiglia completa”. Così aveva scritto Ayda in occasione della nascita del quarto figlio. Una famiglia finalmente completa, e lo si nota dalla gioia di papà Robbie in queste prime immagini con il piccolo Beau.

“Un bellissimo momento padre-figlio” scrive la Fiel, mentre Williams culla l’ultimogenito. Tanti fan hanno commentato il post esprimendo il loro amore e il loro affetto per la coppia e i loro figli. Robbie e Ayda stanno insieme da quattordici anni. Infatti nel 2006 l’attrice televisiva ha fatto perdere la testa all’eclettico e trasgressivo artista, convolando a nozze nel 2010. La coppia vive con i quattro bambini a Beverly Hills.