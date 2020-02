Robbie Williams e Ayda Field genitori per la quarta volta

Robbie Williams e Ayda Fiel sono diventi genitori per la quarta volta. Il cantante dei Take That e l’attrice d sono diventati nuovamente papà e mamma. Il nuovo arrivato si chiama Beau Benedict Enthoven e a darne l’annuncio è stata la signora Williams tramite un post su Instagram. L’attrice statunitense ha condiviso uno scatto con tutti i piedini dei suoi figli, incluso il nuovo arrivato.

I coniugi Williams sono sposati dal 2010. Nel 2012 è nata la prima figlia Theodora Rose. Nel 2014 è nato il secondo genito Charlton Valentine. Colette Josephine, che i genitori preferiscono chiamare Coco è nata nel 2018 da una madre surrogata, come anche l’ultimo arrivato Beau.

Colette e Beau sono figli della stessa madre e nati a pochi anni di distanza. Con l’arrivo del quarto figlio la coppia si sente finalmente una famiglia completa. Sotto il post dell’attrice i suoi colleghi non hanno tardato ad esprimere gli auguri per la doppia ricorrenza. Infatti la coppia da ora in avanti festeggerà San Valentino e il compleanno del piccolo Beau lo stesso giorno.

“Trova le differenze. In questo giorno di San Valentino celebriamo l’amore nel modo più eccezionale possibile. Beau Benedict Enthoven Williams. Come Coco, lui è biologicamente nostro, ma nato dalla stessa incredibile madre surrogata. Siamo così fortunati di avere un figlio sano, al sicuro nelle nostre braccia, e siamo una famiglia completa.”

La coppia, che già nel 2018 aveva fatto parlare di se per la nascita di Coco da una madre surrogata, non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia numerosa. Robbie e Ayda, secondo alcune indiscrezioni potrebbero essere tra gli invitati al matrimonio della Principessa Beatrice di York con l’imprenditore di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi. Le nozze si terranno il prossimo 29 maggio.