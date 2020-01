Robert Pattinson si sposa con Suki Waterhouse? Al dito di lei un anello sospetto

Uno degli scapoli d’oro di Hollywood, Robert Pattinson, potrebbe presto sposarsi. Non ci sono annunci ufficiali in vista, ma una circostanza molto sospetta ha fatto scattare il radar degli appassionati di gossip. Al dito dell’attuale compagna, l’attrice e modella Suki Waterhouse, è infatti comparso un anello piuttosto vistoso.

La coppia è stata infatti vista in quel di Parigi al Dior Perfume Dinner, sempre appartati come richiede il temperamento timido di lui. Ma a destare l’attenzione della stampa rosa è stato il gioiello che compariva sull’anulare sinistro della Waterhouse, ex di Bradley Cooper.

Tra i due molti sguardi intensi, una bella intesa, sorrisi tutt’altro che di circostanza e una complicità molto accentuata. Evidentemente il rapporto sembra essere molto stabile e l’anello potrebbe essere proprio un modo per suggellare la storia d’amore.

I dettagli degli scatti non lasciano molti dubbi: poco appariscente, senza pietre preziose o diamanti, l’anello sembrerebbe più simile a una fede nuziale che a un vero e proprio anello di fidanzamento, essendo un semplice cerchio di oro giallo.

D’altro canto il nuovo Batman, che presto dovremmo vedere al cinema nel thriller The Lighthouse, ha iniziato dallo scorso giugno una relazione con la protagonista di film come The Bad Batch e Assassination Nation e dopo tante delusioni – la cantante FKA Twigs tra il 2014 e il 2017, ma sopratutto il legame, forse a uso pubblicitario, con la collega Kristen Stewart della saga di Twilight, tra il 2009 e il 2013.

Che sia giunta alla veneranda età di 33 anni il momento di mettere la testa a posto? Secondo alcune fonti i due avrebbero già trascorso lo scorso Natale insieme e lui potrebbe essere pronto al grande passo, provando prima a chiedere la mano ai genitori dell’attrice 28enne.

L’attore è molto geloso della sua privacy, e in un’intervista ha anche spiegato il motivo di questa riservatezza estrema: “Se lasci entrare delle persone svaluti ciò che è l’amore. Se un estraneo ti chiede per strada come va la tua relazione penseresti che è un maleducato. Se erigi un muro finirà meglio. Non posso capire come qualcuno possa camminare per strada dandosi la mano mentre centinaia di persone lo fotografano. Diventeresti completamente pazzo se la linea tra la performance attoriale e la vita reale fosse cancellata“.