Robert Pattinson: Glasgow diventa Gotham per il nuovo film di Batman

La città di Glasgow diventa Gotham, il set del nuovo film di Batman con protagonista Robert Pattinson. Durante la giornata di sabato la troupe ha girato alcune scene di inseguimenti lungo le strade della città. Lo staff e la produzione hanno organizzato al meglio il set pensando ad ogni dettaglio, dall’architettura della città all’allestimento del set.

La città di Glasgow ha una architettura gotica e le strade lineari e parallele permetto di girare diverse scene di inseguimento e di gestire meglio il traffico. La troupe ha lavorato a lungo, ha sostituito le targhe reali con quelle di Gotham e ha sporcato le auto presenti in strada, per rendere più realistico il tutto. Glasgow è diventata così Gotham per un weekend. La città in passato è stata utilizzata come set di altri film d’azione, tra cui Fast and Furious 9.

La controfigura di Pattinson ha girato diverse scene di inseguimento lungo le strade della città scozzese, in moto e sulla Batmobile. Le foto trapelate dal set ci permettono di vedere in anteprima il nuovo costume dei Batman. Dalle foto sembra essere più moderno e rinforzato rispetto ai precedenti. Un altro luogo usato per le riprese è la Necropoli di Glasgow, anche in questo posto la troupe ha girato diverse scene.

Nel cast del film ci saranno anche Zoe Kravitz, nota per la serie tv Big Little Lies, nei panni di Catwoman, Paul Dano in quelli dell Enigmista e Colin Farrell nel ruolo di Pinguino. Il film, inizialmente attaccato dai fan della saga, sembra essere uno dei più attesi del 2021.