Robert Pattinson è il nuovo Batman nel film diretto da Matt Reeves. L’attore 33enne, noto al grande pubblico per aver interpretato ruoli di spicco in saghe cinematografiche come Harry Potter e Twilight, è stato scelto scelto per interpretare Batman al posto di Ben Affleck. Non è chiaro se il contratto sia stato già firmato, ma la notizia ormai è data per certa da ogni fonte giornalistica oltreoceano.

Robert Pattinson dovrebbe iniziare le riprese per The Batman questo autunno e il film dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 25 giugno 2021. A contendersi il ruolo c’era anche Nicholas Hoult, famoso soprattutto per aver vestito i panni di Hank McCoy/Bestia nella saga degli X-Men, anche nell’imminente Dark Phoenix.

La scelta finale però sembra sia ricaduta su Robert Pattinson. Molto differente dai suoi predecessori, potrebbe attirare il giovane pubblico femminile che segue l’attore.

Qualche mese fa Ben Affleck aveva confermato di non far più parte del progetto per sua decisione. L’attore vuole concentrarsi sui suoi problemi di alcolismo e sulla sua famiglia, dopo il divorzio da Jennifer Garner. Ben ha interpretato Bruce Wayne già in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), in Suicide Squad (2016) e infine in Justice League (2017). Affleck avrebbe dovuto sia dirigere che recitare in The Batman. L’amico George Clooney, che aveva vestito i panni del cavaliere oscuro nel film del 1997 Batman & Robyn, di scarso successo al botteghino, gli aveva sconsigliato di interpretare questo ruolo.

Robert Pattinson sarà la scelta giusta per interpretare Batman? Riuscirà il vampiro più famoso del grande schermo a interpretare l’uomo pipistrello? Lo scopriremo solo tra due anni, quando il film arriverà al cinema.