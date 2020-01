Rossetto color pesca: a chi sta bene

Non conosce tramonto la passione per il rossetto color pesca: tonalità molto delicata, tra l’arancione e il rosa, questa nuance è molto femminile e ricorda il colore della pelle interna delle pesche. E perfetto per creare un make-up sensuale ma non particolarmente aggressivo.

Tuttavia si tratta di una tonalità abbastanza difficile da abbinare, che – come il rossetto arancione – non sta bene a tutti i tipi di incarnato.

La sfumatura del rossetto color pesca può essere di un sottotono freddo o di un sottotono caldo, con una maggiore punta di arancione o di rosa. Vediamo allora a chi sta bene e come utilizzarlo al meglio a seconda del proprio incarnato e dei colori dei propri capelli.