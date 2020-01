Rossetto per labbra sottili: quale colore scegliere?

Il colore più adatto di rossetto per labbra sottili? Ogni tipo di bocca necessita di un uso mirato di nuance e finish dei prodotti make-up per migliorare ed esaltare i propri tratti, difetti compresi.

Tra i finish a disposizione, il lip gloss è da preferire al rossetto mat, per dare loro corpo e luce: la texture cremosa e l’effetto lucido hanno infatti il merito di mettere in risalto la bocca, ingrandendola.

Per quanto riguarda invece le tonalità, sarebbe meglio preferire quelle chiare e luminose, come il rosa o il pesca, senza disdegnare il rosso acceso che dona una bocca sensuale. Sì anche alle nuance metalliche o glitterate, che riflettono la luce e danno tridimensionalità alle labbra. Per mettere ancora più in risalto una bocca da baciare. Le labbra scure sono senz’altro intriganti, ma questa scelta cromatica tende a richiamare l’attenzione sul volume, anziché minimizzarlo; meglio quindi preferire tonalità nude.

In ogni caso, il consiglio è di usare una matita labbra dello stesso colore del rossetto e tracciare il contorno sbordando leggermente dalla linea naturale delle labbra, quindi si colorano completamente con la matita e si passa un rossetto in una nuance simile, creando così un effetto ottico che ingrandisce.

Vediamo una carrellata di attrici per rubare i trucchi per avere una bocca a prova di bacio e farsi consigliare dalle celebrities i colori più adatti del rossetto se non si hanno labbra carnose.

Rossetto per labbra sottili rosso fuoco

Rosso intenso e finish satinato per Emma Watson, che ha labbra sottili ma simmetriche. L’attrice ha disegnato il contorno delle labbra con una matita per le labbra della stessa tonalità.

Rossetto rosso scuro per labbra sottili

Borgogna la nuance scelta da Kirsten Stewart, che con il tratto della matita per le labbra ha non solo ingrandito la forma della bocca ma ha equilibrato la parte superiore, più sottile, con la parte inferiore.

Rossetto rosa per labbra sottili

Cara Delevingne ha labbra perfettamente disegnate – e ingrandite – e un rossetto rosa shocking super luminoso, per dare maggiore consistenza alla bocca.

Rossetto color carne

Nude il rossetto scelto da Rooney Mara, che ha lasciato naturale il disegno della sua bocca irregolare. Per compensare? Focus sui suoi occhi, magnetici e profondi,