Salone del Mobile 2020 cancellato definitivamente: appuntamento al 2021

A causa della diffusione del contagio da Coronavirus e del blocco totale della maggioranza dei Paesi, qualsiasi tipologia di manifestazione ufficiale e fiera internazionale attualmente è rimandata a data da destinarsi.

Anche i vertici del Salone del Mobile hanno dovuto necessariamente adeguarsi allo stato d’emergenza ufficializzando la cancellazione dell’edizione del 2020. Lo scorso 25 Febbraio era stato comunicato un rinvio di due mesi dell’evento, programmandolo dal 16 al 21 Giugno.

Con il persistere dell’emergenza si è dovuti proseguire alla sua cancellazione facendolo slittare all’anno prossimo, precisamente dal 13 al 18 Aprile 2021. A dare l’annuncio con grande rammarico è stato il presidente del Salone Claudio Luti: “Una scelta dolorosissima, ma la priorità in questo momento è salvare le aziende. Il Salone esiste perché esistono le aziende“.

Dello stesso parere anche il presidente di FederlegnoArredo Emanuele Orsini: “Si tratta di una decisione dolorosissima, prima di tutto per il contesto drammatico in cui avviene con il Covid19 che ha messo in ginocchio la Lombardia, l’Italia e non solo. In secondo luogo perché rinviamo di un anno la manifestazione del design più importante al mondo: un evento internazionale unico, simbolo dell’eccellenza del made in Italy, con 400mila buyer provenienti da tutto il mondo e con l’adesione entusiasta di un’intera città“.

Nonostante ciò, l’edizione 2021 si prospetta unica nel suo genere in quanto non solo rappresenterà una grande opportunità di rilancio per le imprese, ma celebrerà anche il 60esimo anniversario del Salone. Per l’occasione speciale, insieme al Salone Internazionale del Mobile, al Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, a Workplace3.0, S.Project e al SaloneSatellite, verranno presentate tutte le biennali dedicate a cucine, bagno, illuminazione e ufficio. Tra queste impossibile non citare EuroCucina, con il suo evento collaterale FTK – Technology for the Kitchen, e il Salone Internazionale del Bagno.