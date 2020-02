Salone del Mobile 2020: tutti i numeri

Gli appassionati di design e arredo casa sono in fibrillazione per le novità in arrivo con il Salone del Mobile 2020, un evento (sempre più) dai grandi numeri. Appuntamento presso il quartiere Fiera Milano a Rho, da martedì 21 a domenica 26 aprile 2020, con apertura per gli addetti ai lavori tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, e nelle giornate di sabato e domenica anche al pubblico.

Il Salone del Mobile.Milano moltiplica l’offerta per seguire tendenze, presenze e progetti. Il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e Workplace3.0 scendono in campo con le biennali EuroCucina – e il suo evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen) – e Salone Internazionale del Bagno. Ritorna S.Project, uno spazio trasversale dedicato ai prodotti di design e alle soluzioni decorative e tecniche del progetto d’interni, e non può mancare il SaloneSatellite, vetrina per talenti under 35.

La 59esima è un’edizione particolarmente ricca, tra qualità, innovazione e creatività, ma anche offerta merceologica e un vivo carnet di appuntamenti e progetti.

I numeri del Salone del Mobile 2020

Quanti saranno gli espositori presenti, quanti gli spazi da visitare? Se avete intenzione di visitare il Salone del Mobile 2020, sappiate che dovrete prendervi il vostro tempo per farlo.