Scarpe Gucci: le più belle di sempre

Ne hanno fatta di strada le scarpe Gucci da quel lontano 1953, quando Aldo, figlio del fondatore Guccio Gucci, decide di introdurre le calzature tra i prodotti di pelletteria del marchio di famiglia. Il numero uno della casa fiorentina è il mocassino, modello unisex decorato da un morsetto di metallo ispirato a morsi e briglie usati nell’equitazione.

Negli anni è stato ai piedi di Francis Ford Coppola, Alain Delon, Jodie Foster, Dustin Hoffman; nel 1985 diventa persino parte della collezione permanente del Metropolitan Museum di New York, tanto grande è l’impronta che lascia nella storia della moda.

È vasta la gamma di mocassini provenienti dagli archivi Gucci: narrano l’evoluzione di questa calzatura nel corso degli anni e mostrano l’applicazione del rinomato morsetto a un’ampia gamma di materiali, dal vitello al camoscio, dal pitone al coccodrillo fino a versioni in satin e canvas.

Con il tempo è stato abbinato ad altri classici simboli della Maison, come il nastro Web in gros-grain (comparso per la prima volta negli anni Cinquanta), il bamboo e le doppie GG. Una ricca varietà di proporzioni, compreso il modello con il tacco, che ha dato slancio al mocassino da donna, e la calzatura ibrida, a metà tra un mocassino e uno stivaletto, rivela modelli inediti.

Dopo Frida Giannini, è stato il direttore creativo Alessandro Michele a creare modelli super cool che si trasformano in slipper o si declinano in stampa Flora (ideata dall’artista Vittorio Accornero negli anni ’60, per un foulard commissionato per la Principessa Grace di Monaco).

La produzione di scarpe Gucci, però, non si limita ai mocassini: negli anni si sono venute ad aggiungere décolleté, stivali, sandali, mules e persino ciabatte che hanno conquistato il cuore delle shoeaholic, spingendo la casa di moda nell’Olimpo dei brand più desiderati e più acquistati.

Ecco le 10 scarpe Gucci più belle di sempre (con prezzo), secondo la redazione di DireDonna.