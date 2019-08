Scarpe Louboutin: i modelli più belli di sempre

Sono le preferite di Melania Trump, immancabili nel guardaroba della Carrie Bradshaw interpretata da Sarah Jessica Parker, le ha indossate anche lo Young Pope col volto di Jude Law: sono le scarpe Louboutin, i modelli di décolleté, sandali e stivali con l’inconfondibile suola rossa disegnati da Christian Louboutin e desiderati dalle shoeaholic di mezzo mondo.

Dissacranti, spesso ironiche, sempre provocanti, le scarpe Louboutin non conoscono limiti. All’insegna dell’eccesso le Metrolisse, i suoi stivali overknee animalier amatissimi da star come Rihanna e Dua Lipa; seducenti le So Kate, il suo ormai classicissimo décolleté tra i più apprezzati per solcare i red carpet di mezzo mondo.

Con stiletto o tacco scultoreo, dalle altezze vertiginose o sollevate graziosamente da terra, con cinturini, nastri di raso o fiocchi fantasia, casual oppure ultra chic: ogni donna ha la sue scarpe Louboutin preferite. Questa è la nostra top ten dei modelli più belli di sempre.

Pigalle: le più celebri tra le scarpe Louboutin. Sono pump con stiletto e suola rigorosamente rossa dedicate al celebre quartiere parigino. La versione classica ha tacco di 10 cm, ma ne esiste una versione anche da 8,5 cm. Disponibili in nappa nera oppure in vernice nera, blu navy o nude.

Pigalle Follies: le famose pump con stiletto di 10 cm in declinazioni colorate, bianche, blu elettrico, vinaccia e rosso, in suede, oppure giocose, in vernice arcobaleno, con scritte o glitterate. Ne esiste una versione anche in pelle di serpente rossa e nera.

So Kate: pump a punta dal tacco a spillo vertiginoso di 12 cm. In nappa, suede o vernice. Disponibili in bianco, nero o nude. Due le versioni animalier, in lurex leopardato o in vernice tigrata. La Degraloubi è di vernice ed è decorata con logo a graffiti. La Kate è alta 8,5 cm.

Eloise Booty: ankle boot di pelle nera a punta con tacco a spillo di 10 cm. Cerniera laterale ton sur ton. Disponibile anche con tacco di 8,5 cm, in nappa o suede. Immancabile la suola rossa.

Iriza: décolleté con apertura laterale. Esiste una versione con tacco a spillo di 7 cm e una con tacco a spillo di 10 cm. Disponibile in velluto nero con bordo in gros-grain, in vernice nera, nude o animalier. La versione da 7 cm è stata declinata anche in pelle verniciata Rameau con motivo a fogliame verde e oro. Il modello da 10 cm è anche glitterata, animalier o metallizzata.

New Very Pump: modello open toe in vernice con plateau e tacco a spillo di 10 cm o di 12 cm. Declinato in vernice nude, nera o con sfumatura da nero a rosso. La Very Strass è una variante in suede e PVC trasparente tempestato di strass (al costo di 1.045 euro).

Sandale du Desert: sandali dal look minimalista in nappa nera e stiletto da 10 cm. Sono legati alla caviglia da una raso crepe ton sur ton.

Agneska: pump in raso rosa shocking ispirata alle tendenze retrò degli anni ’70. Ha linea superiore ondulata e una tomaia scollata su un tacco largo e scultoreo di 10 cm.

Alminalta: sandalo con plateau open toe realizzato in pelle nappa laminata argento. Il modello a punta aperta presenta due cinturini che abbracciano la caviglia e un tacco a spillo di 15 cm. Ne esiste una versione anche in nappa nera.