Tutto su Scomparsa in Paradiso, thriller in onda su RaiDue

Nella prima serata dell’8 settembre arriva in prima tv su RaiDue il thriller Scomparsa in Paradiso, film prodotto nel 2021 per la tv australiana, dove è andato in onda con il titolo originale Kidnapped (qui il trailer ufficiale).

La trama della pellicola ruota intorno alla famiglia Morgan. Savannah è un’avvocata australiana che vive in California, e da sempre desidera portare il marito Brad e Aria, la loro bambina di cinque anni, nel Queensland, la sua terra natia, per far conoscere loro le sue origini.

L’occasione si presenta quando la donna scopre di aver vinto un viaggio al Koala Bay Nature Resort, proprio in Australia: il suo sogno può finalmente diventare realtà. Così, per il compleanno della figlia, la famiglia parte alla volta della terra dei canguri. I Morgan trascorrono i loro giorni di vacanza in totale relax, completamente immersi nella natura, a contatto con gli animali. Per loro è un soggiorno da sogno.

Ben presto, però, il sogno si trasforma in un vero e proprio incubo: la piccola Aria scompare improvvisamente nel nulla. I genitori, disperati, iniziano subito le ricerche della bambina, con l’aiuto di tutti gli ospiti del resort. Nascono così diversi sospetti, anche se in realtà sembra che nessuno abbia idea di che fine possa aver fatto la bimba.

Nel tentativo di portare alla luce la verità, e di ritrovare Aria ancora viva, Savannah scopre un vecchio segreto di famiglia, che nessuno le aveva mai svelato: deve quindi fare i conti con una rivelazione che cambierà per sempre la sua vita e quella della sua famiglia.

Il film è diretto da Vic Sarin, e il cast è interamente australiano: tra gli altri, troviamo Claire Van der Boom, Lynn Gilmartin e Todd Lasance, noto per la serie tv Spartacus.