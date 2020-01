Sean Penn al Core Gala insieme alla giovane fidanzata Leila George

In amore l’età non conta, e a dimostrarcelo ci pensa Sean Penn! Da ben tre anni l’attore hollywoodiano è fidanzato con Leila George, bellissima ventisettenne figlia di Vincent D’Onofrio e Greta Sacchi.

La star del cinema ha 59 anni, 32 in più della sua compagna, ma questa consistente differenza di età sembra non incidere sul rapporto dei due. Secondo le indiscrezioni, Penn ha cominciato a corteggiare la giovane attrice nel 2016. L’amore è scoccato dopo aver registrato insieme un audiolibro e da allora fanno coppia fissa.

Le uscite pubbliche di Sean e Leila sono state pochissime: dopo essere stati avvistati durante un’uscita a quattro con Leonardo DiCaprio e la fidanzata Camila Morrone, questa estate si sono fatti beccare dai paparazzi durante una vacanza in barca tra Capri e il sud della Francia.

Sempre lontano dai riflettori e dalle interviste indiscrete dei giornalisti, la coppia ha rifatto capolino in occasione dell’annuale gala di beneficenza organizzato dall’attore e regista a Los Angeles. Quest’anno il Core Gala è stato dedicato alla raccolta fondi per le aree devastate dalle catastrofi naturali. Sono stati tantissimi gli ospiti speciali presenti al gala di beneficenza, tra cui Naomi Campbell, Julia Roberts, Karolína Kurková e Leonardo DiCaprio che però non era accompagnato dalla fidanzata ventiduenne.

Secondo un insider, Penn durante la serata si è mostrato più dolce che mai nei confronti della sua amata Leila: “Sean aveva il braccio attorno a lei e le accarezzava la schiena mentre appoggiava la testa sulla sua spalla“. Insomma, i due non si fanno sicuramente spaventare dall’età e sembrano più innamorati che mai!