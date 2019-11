Sedie in stile scandinavo: 8 proposte di design

Per un arredamento minimal e sofisticato sono oggi di moda le sedie in stile scandinavo, essenziali e pulite nelle forme, per questo DireDonna ha scelto 8 modelli come proposte di design.

Negli ultimi anni gli arredatori sono pazzi per il gusto nordico. Infatti, per uno stile di vita più naturale, comodo e funzionale, le sedie in stile scandinavo sono l’ideale.

Infatti, senza rinunciare a un forte impatto del design, queste comode sedute appaiono lineari e pratiche, così come tutte le idee di arredamento del Nord Europa.

Materiali naturali come il legno, il lino e il cotone permettono alla casa di unire funzionalità e gusto.

Ideali per l’ufficio, queste sedie, disponibili per ogni budget, puntano anche sulla comodità della schiena, grazie al buon sostegno della scocca.

Disponibili in colori, forme e modelli diversi, ecco le nostre 8 proposte di design.

Le migliori sedie in stile scandinavo

Sedia stile retrò Duhome

Elegante modello in stile vintage, con seduta in lino verde decorata con cucitura a rombi, con una spessa imbottitura. I suoi piedi sono in legno di faggio. L’ideale per salotti e sale da pranzo.

Pro: sopporta un carico fino a 120 kg

Prezzo consigliato: 92,90 euro

Acquista ora

Set 4 sedie DoraFair

Andamo sul classico, sedia con seduta in ecopelle bianca, piedi in quercia, ideale per ogni ambiente. Il set è composto da 4 sedie, ottimo per un tavolo da cucina.

Pro: il materiale dei piedi è più resistente delle classiche sedie in legno

Prezzo consigliato: 143,99 euro

La nostra scelta: lineari, essenziali, rispecchiano alla perfezione il gusto nordico senza rinunciare al comfort.

Acquista ora

Sedia stile retrò DSW Eiffel

Una variante della sedia vintage, un pezzo di design unico, tutta in legno di noce con seduta e schienale in similpelle nera. Ideale per l’ufficio o uno studio in casa.

Pro: facile da montare

Prezzo consigliato: 95,00 euro

Acquista ora

Sgabelli Woltu

Se volete una seduta per la colazione all’americana, questi sgabelli stile bar fanno al caso vostro. Le gambe sono più alte del solito, in legno Patchwork, la seduta in lino con un mix di fantasie.

Pro: poggiapiedi in acciaio cromato

Prezzo consigliato: 91,99 euro

Acquista ora

Sedia a dondolo CLP

Uno dei modelli scandinavi più gettonati è la sedia a dondolo, in chiave moderna. Infatti alla seduta in similpelle sono abbinati dei piedi ad arco in legno di faccio. Comodi i braccioli imbottiti.

Pro: comoda e di utilizzo quotidiano

Prezzo consigliato: 109,90 euro

Acquista ora

Sedia Style Interior Furniture

Il modello più semplice e lineare che vi proponiamo è disponibile in una vasta gamma di colori, ed ha il design più iconico. Seduta in plastica e gambe in legno, si adatta ad ogni ambiente.

Pro: la più economica

Prezzo consigliato: 59,70 euro

Acquista ora

Poltrona imbottita Fashion Commerce

Questo modello di sedia scandinava è una vera e propria poltrona imbottita. Rivestita di tessuto patchwork in varie sfumature di azzurro e grigio, ha la struttura in legno di faggio.

Pro: la più comoda

Prezzo consigliato: 292,90 euro

Acquista ora

Sedia minimal in plastica

Chiudiamo con l’essenzialità di questa sedia a uovo. L’ideale per la cucina o uno spazio incentrato sul design minimalista, è realizzata in plastica molto resistente con gambe in acciaio.

Pro: supporta un peso fino ai 200 kg

Prezzo consigliato: 150,44 euro

Acquista ora