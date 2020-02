Selena Gomez cambia look e sfoggia una chioma riccia

Cambio di look per Selena Gomez! La giovane popstar ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di selfie in cui mostra una chioma completamente rinnovata.

Nelle foto Selena ha sfoggiato dei lunghi capelli ricci con dei riflessi biondi che illuminano alla perfezione il suo viso. La giovane popstar ha completato il suo look con un paio di orecchini di strass ed un trucco super glam composto da rossetto nude, ombretto dorato e tanto mascara ad ingrandire gli occhi.

Come al solito le foto hanno immediatamente avuto un successone, nonostante le critiche che la cantante ha lanciato contro l’utilizzo di Instagram qualche giorno fa. Selena, pur essendo una vera e propria reginetta del social con ben 168 mila follower, ha infatti confessato che chiuderebbe il suo profilo: “Credo che a molta gente non piacerei se dicessi che sì, vorrei chiudere Instagram. Se trovassi un medium felice e che avesse un equilibrio, sarebbe grandioso. Ma mentirei se dicessi che non ha distrutto parte della mia generazione, la sua identità. Questo è uno dei motivi principali per cui ho intitolato il mio album Rare, perché c’è così tanta pressione per sembrare tutti uguali“.

A onor del vero c’è da dire che la popstar in passato già aveva preso una pausa dai social network e, per ben due anni, aveva eliminato il suo profilo sia da Twitter che da Instagram. Adesso Selena ha confessato che li utilizza ma in maniera molto più attenta e distaccata e, in futuro, punta ad eliminarli definitivamente dalla sua vita quotidiana.