Selena Gomez: i suoi capelli color caramello sono la tendenza colore dell’estate 2020

Selena Gomez ha sfoggiato un nuovo look agli Hollywood Beauty Awards 2020, con colpi di sole color caramello, tendenza colore dell’estate 2020. Il suo nuovo stile, curato dalla sua hair stylist di fiducia Marissa Marino, è tra i trend di questo nuovo anno. La cantante di Rare ci ha spesso abituato a cambi di taglio o sfumature diverse tra i capelli, e proprio per i suoi look è amatissima dalle più giovani e ricercata dai grandi brand. La Gomez lancerà questa estate la sua linea di bellezza, Rare Beauty.

Dopo aver rilanciato la moda del pantalone dorato stile disco anni ’70, questa volta sono i suoi capelli ad attirare l’attenzione. Selena Gomez nei giorni scorsi ha partecipato agli Hollywood Beauty Awards 2020 con un’acconciatura raccolta, con due ciocche che scendono lungo il suo viso.

Queste sono state illuminate da highlights o colpi di sole molto naturali, con riflessi color caramello tendente all’oro. Moda per l’estate 2020, sono chiamati anche strandlighting, dei riflessi che sembrano naturali e non tinti. Molto amati anche da Jennifer Lopez, si creano partendo tingendo fin dalla radice, e possono durare anche 3 o 4 mesi.

Proprio la sua hair stylist, Marissa Marino, ha svelato in anteprima sul suo profilo Instagram questo nuovo look, che le illumina il viso. “Per il colore di Selena abbiamo fatto una spolverata di caramello, bronzo e riflessi che sembrano baciati dal sole” spiega la Marino.

Non solo, questa scelta, così come la partecipazione alla premiazione, è legata al lancio della prima linea di bellezza di Selena Gomez, Rare Beauty. Il nome è per l’appunto ispirato al nuovo album dell’artista, Rare. La prima parte della linea sarà disponibile in anteprima da Sephora questa estate.

“Tu sei rara. La bellezza non è definita da una foto, da un like, da un commento“. Così l’artista, che diventa anche imprenditrice, ha lanciato i suoi nuovi prodotti. Una scelta di parole non casuale, visto che nelle scorse settimane la Gomez ha ribadito sui social come questi non devono condizionarci e buttarci giu.