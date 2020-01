Selena Gomez: i suoi pantaloni dorati sono il trend del momento

Selena Gomez diventa una trendsetter grazie ai suoi pantaloni palazzo dorati, in cima alle mode del momento. La cantante ha postato uno scatto su Instagram con un look decisamente anni ’70, già tra i più cliccati del weekend.

Selena Gomez ha appena conquistato la numero 1 nella classifica americana Billboard, con il suo nuovo album Rare, il primo dopo il rehab. Il disco viene descritto dall’artista come il più personale e più vero della sua carriera. Tra i testi troviamo citazioni ai suoi problemi di salute (per il Lupus e il trapianto di rene) e la rottura con il suo ex storico, Justin Bieber.

Ma oggi Selena Gomez è qui non più per far parlare il gossip, ma solo per la sua musica e il suo stile. Nello scatto postato dalla pop star gli occhi sono puntati tutti sul favoloso paio di pantaloni palazzo color oro. Questo capo, ribattezzato da MTV “disco pants” sono il mood ideale per il weekend, ma non solo. Sono tra i trend di questo 2020, che sembra strizzare l’occhio al ritorno anni ’70 fuso con la moda del 2000. A vent’anni dall’inizio del nuovo millennio, tanti sono gli spunti sulle passerelle e sulle pagine degli influencer ad esso ispirati.

E si sa, la disco music non è mai davvero morta, quindi questo look scelto dalla ventisettenne mette d’accordo davvero tutti. L’outfit è completato da un maxi impermeabile color cammello, tonalità scelta anche dalle Duchesse Kate Middleton e Meghan Markle per il loro ultimi cappotti.

Non ci resta che continuare a seguire sui social Selena Gomez, per carpire nuovi dettagli moda 2020 da non trascurare.