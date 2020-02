Selena Gomez dimentica Justin Bieber e si dichiara “estremamente sollevata”

Pare che Selena Gomez abbia finalmente ritrovato la serenità dopo aver superato un periodo difficile sia emotivamente che fisicamente.

Secondo una fonte dell’Us Weekly, la giovane artista adesso si dichiara “estremamente sollevata” soprattutto perché ha dimenticato definitivamente Justin Bieber. Solo qualche settimana fa Selena aveva parlato, per l’appunto, della fine della relazione con la popstar canadese rilasciando un’intervista a NPR. Tra le sue dichiarazioni aveva affermato di essere stata vittima di abusi emotivi da parte del ragazzo: “È stato molto difficile e me ne sono resa conto solo da adulta. Sono felice che sia finita e mi sento più forte che mai“.

Ad aiutarla è stata anche l’uscita del suo nuovo album Rare con il quale ha potuto sfogarsi e chiudere per sempre un capitolo della sua vita, così come dichiara la fonte anonima: “Le è piaciuto dire la verità attraverso l’arte. Sono state necessarie disciplina, obbedienza e forza per riacquistare la sua salute mentale ed emotiva“.

Al momento Selena, quindi, è totalmente concentrata su sé stessa e stando alle indiscrezioni non sta frequentando nessuno: “Adesso si sta concentrando sulla sua salute e sulla sua musica e non sta cercando una relazione. Sta ancora guarendo, ma ora sa con quale tipo di ragazzo vorrebbe uscire e quali qualità dovrebbe avere il suo futuro fidanzato per stabilire una relazione sana, prospera, amorevole e solidale“.