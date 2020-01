Selena Gomez e Hailey Bieber nello stesso ristorante: lite sui social

Selena Gomez e Hailey Bieber, moglie del suo ex Justin, si sono ritrovate a cena nello stesso ristorante, scatenando una lite sui social. La cantante è infatti intervenuta su Instagram per difendere un’amica dagli attacchi degli haters. Madison Beer, amica della Gomez, è stata criticata aspramente perchè era a cena con Hailey.

Il tutto, puramente casuale, sarebbe avvenuto al ristorante Craig’s di West Hollywood. Selena Gomez con alcuni amici, stava festeggiando l’uscita del suo nuovo album Rare. Hailey Bieber era a cena con Madison Beer, il produttore Michael D. Ratner e la stilista Maeve Reilly.

“Vergognati“, “che razza di amica sei“, “traditrice” sono solo alcuni dei centinaia di commenti negativi e attacchi che Madison Beer ha ricevuto nelle scorse ore. La cantante si è difesa, come se ce ne fosse bisogno, raccontando di essere amica di entrambe le donne da anni:

“Sono semplicemente andata a cena con la mia amica Hailey, amica da 10 anni. Quale sarebbe il crimine? Amo Selena, l’ho sempre amata e mai in un milione di anni vorrei farla arrabbiare. Ciò che state scrivendo è solo cattivo e non necessario“.

Non è mancata la risposta di Selena Gomez, che ha stroncato gli haters: “Mi disgusta leggere tutto questo. Non è stato certamente intenzionale. Sono così delusa dal fatto che le persone parlino a qualcuno in questo modo. Conosco Madison da quando era una bambina, l’ho vista diventare la donna che è oggi. Non c’è nessun problema tra di noi“.

Selena, considerata la regina di Instagram, per anni l’artista con maggior numero di followers (superata da poco da Ariana Grande), chiude così ogni discussione. La cantante ha deciso di prendere la vita con più leggerezza e di pensare meno al giudizio degli altri dopo l’anno difficile trascorso tra rehab e cure mediche.