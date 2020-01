Hailey Baldwin difende Justin Bieber dagli haters

Justin Bieber, che ultimamente era apparso debilitato e con macchie sulla pelle, ha rivelato i suoi problemi di salute annunciando via social di essere affetto da una grave forma della malattia di Lyme. Dopo una serie di controlli medici, la popstar ha cominciato un percorso adeguato di cure ed ha rincuorato i suoi fan affermando che le sue condizioni sono nettamente migliorate e che è pronto a tornare più forte di prima.

Nonostante questa dichiarazione shock, non sono mancati gli haters che hanno trovato il modo di criticare Bieber anche su questo delicato argomento tanto da minimizzare la gravità della sua condizione medica. La moglie Hailey Baldwin ha risposto immediatamente a tono lanciando un messaggio perentorio dal suo profilo Twitter: “Per coloro che stanno cercando di minimizzare la severità del morbo di Lyme, per favore fate le vostre ricerche e ascoltate le persone che ne hanno sofferto per anni. Prendere in giro e sminuire una malattia che non capisci non è mai il modo giusto, tutto quello che serve è istruire se stessi“.

For those who are trying to downplay the severity of Lyme disease. Please do your research and listen to the stories of people who have suffered with it for years. Making fun of and belittling a disease you don’t understand is never the way, all it takes is educating yourself. — Hailey Bieber (@haileybieber) January 8, 2020

La modella ventitreenne ha colto l’occasione per ringraziare le colleghe Gigi e Bella Hadid e la madre Yolanda le quali, essendo affette dalla stessa malattia, le hanno dato sostegno ed informazioni circa la diagnosi clinica di Justin: “Voglio dire un enorme grazie a Yolanda Hadid, Bella Hadid e Gigi Hadid per avermi dato chiarezza e informazioni sul morbo di Lyme e per aver risposto alle mie domande sul decorso, sui sintomi eccetera. Vi amo, donne fantastiche“.

I wanna say a huge thank you to @YolandaHadid and @bellahadid and @GiGiHadid for bringing me so much clarity and information on Lyme disease and for helping answer my questions about course of action, symptoms etc. Love you 3 amazing women! — Hailey Bieber (@haileybieber) January 8, 2020

In un ultimo tweet la Baldwin ha menzionato anche Avril Lavigne che per anni è stata assente dalle scene musicali sempre a causa della malattia di Lyme: “Mando un sacco di amore ad Avril Lavigne. Grazie per quello che fai nell’educare la gente sul morbo di Lyme, sei meravigliosa“.