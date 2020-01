Selena Gomez, il nuovo look per l’album Rare

Frangia lunga, quasi a coprire gli occhi, coda di cavallo disordinata, rossetto scuro, Selena Gomez dimostra di avere un look in linea con le tendenze capelli 2020 e di proporre uno stile tutto suo senza aver più paura di sfoggiarlo. Così si è mostrata, sorridente e determinata, alla presentazione della sua ultima fatica, l’album Rare, al Puma Flagship Store di New York.

Completano il look un lungo piumino bianco, abbinato a comode scarpe da ginnastica con inserti neri e ai grandi orecchini a cerchio, a fare da contrasto con il rossetto quasi viola, elemento di spicco dell’insieme. Camicia e pantaloni di tweed grigio indossati larghi e il gioco è fatto. Un look che si fa notare e che sembra rimarcare le ultime dichiarazioni della Gomez su Billboard: «Ho smesso di vivere la mia vita secondo le regole degli altri. Ho smesso di stare in silenzio, adesso mi merito un momento per me stessa. Ne ho passate tante e ho buttato tutto dentro quest’album».

All’evento si è mostrata rilassata e sicura di sé stessa, prendendosi anche del tempo per firmare autografi e parlare con i fan e dimostrando di non aver più paura di dire o fare la cosa sbagliata, come in passato.