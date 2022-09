Separazione Totti e Ilary Blasi, scomparso il profilo Instagram di Fabrizio Corona

La ruggine tra Francesco Totti, Ilary Blasi e Fabrizio Corona è un affare di vecchia data. Lo scontro tra la coppia e il fotografo nasce pochi giorni prima del matrimonio dell’anno. Corona rivela alla stampa che il Pupone ha tradito la futura moglie con Flavia Vento. Le smentite dei due sono immediate e in particolare l’ex letterina accusa il fotografo di immoralità. L’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera riapre quel famoso vaso di Pandora che era rimasto sigillato per più di vent’anni e Corona non si lascia sfuggire l’occasione. Promette nuove e scandalose rivelazioni sui tradimenti di entrambi.

In effetti qualche affondo c’è stato, dall’affermazione che i due non si sono mai amati fino a quella che doveva essere la rivelazione choc, ovvero Ilary Blasi avrebbe tradito Totti con Alessio La Padula, l’ex ballerino di Amici. La smentita del ragazzo è stata pressoché immediata: “Fabrizio Corona, perché a 50 anni fai anche queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati” è stata la replica infuriata affidata alle storie di Instagram. Il fotografo catanese però ha promesso di continuare la sua missione con l’intento di rivelare, una volta per tutte, la verità sul rapporto tra gli ex coniugi.

Peccato che a poche ore dagli scoop promessi, il profilo Instagram di Fabrizio Corona sia improvvisamente scomparso. Allo stato attuale delle cose non sappiamo se sia stato per volontà dell’uomo o se sia intervenuta la censura del social in seguito a eventuali segnalazioni. Qualche timido indizio arriva dalla pagina di Sara Barbieri, fidanzata del fotografo, che ha pubblicato una storia con il testo dell’art.11 della Costituzione, relativo alla libertà di espressione e informazione. In attesa che la vicenda venga chiarita, si vocifera che Francesco Totti e Ilary Blasi abbiano finalmente trovato un accordo per quanto riguarda i termini della separazione.