Shakira insegna a ballare la champeta

Il travolgente successo dello spettacolo di Jennifer Lopez e Shakira al Super Bowl 2020 tiene ancora i riflettori accesi sull’argomento, complice Shakira che ha deciso di postare sul suo profilo Instagram un tutorial che spiega come ballare la champeta, la danza colombiana in cui si è esibita durante lo show.

Il video insegna in due minuti le mosse base della danza attraverso l’aiuto di un’esperta di balli latino americani, e vede Shakira muovere senza troppa fatica i primi passi.

Visualizza questo post su Instagram Aquí les mostramos como bailar la champeta del Halftime Show de la Super Bowl! This is how to learn the champeta we danced at the #SuperBowl #Halftime show! Un post condiviso da Shakira (@shakira) in data: 4 Feb 2020 alle ore 1:14 PST

Le due, accompagnate dal corpo di ballo, roteano i fianchi, saltano, ancheggiano e coordinano le braccia in una danza vorticosa che Shakira assicura essere molto tonificante. Di certo una danza non adatta a principianti! Il successo del video, che ha raggiunto 7 milioni di visualizzazioni in pochissime ore, ha spinto Shakira a pubblicarne un secondo, in cui si cimentano con la champeta anche registi, produttori e cameraman. Che sia già champeta mania? L’hashtag #champetachallenge già esisteva ma con il video di Shakira potrebbe diventare virale.