Jennifer Lopez e Shakira al Super Bowl 2020 fanno impazzire il pubblico

Una performance mozzafiato quella di Jennifer Lopez a Shakira durante l’Half Time Show del Super Bowl 2020, piena di energia latina e di gioia. Le due cantanti hanno cantato i loro pezzi più famosi, accompagnati da balli sfrenati che hanno messo in evidenza capacità atletiche di un livello pari a quello dei giocatori scesi in campo subito prima.

In soli 15 minuti JLo e Shakira sono state capaci di metterci dentro tutto: le loro hit, come Jenny from the block e Waka Waka, di cambiarsi d’abito e di duettare con J Balvin e Bad Bunny. Lo show si è aperto con She Wolf di Shakira, canzone che si è poi trasformata in un medley, comprendente Hips Dont’Lie e Whenever, Wherever, con in più un omaggio a Kashmir dei Led Zeppelin, il tutto accompagnato da una danza sinuosa, fatta di danza del ventre, danza aerea e lancio sulla folla impazzita per un po’ di sano crowd surf.

Naturalmente Jennifer Lopez non è stata da meno, esibendosi in una sexy pole dance che strizza l’occhio al suo ultimo film, Le ragazze di Wall Street, e mostrandosi scatenata sulle note di On the floor, Love Don’t Cost a Thing e Let’s Get Loud.

El mejor regalo de cumpleaños ha sido sentir el apoyo de todos mis fans y el más increíble y ético equipo de trabajo que una artista puede desear. Hemos escalado el Kilimanjaro y los latinos hemos hecho historia esta noche. No lo hubiéramos logrado sin ustedes!! The best birthday gift has been the support of all my fans and the most amazing and hardworking team an artist could wish for. We Latinos climbed Kilimanjaro and made history tonight and we couldn't have done it without all of you!

Le due cantanti, sexy in pelle nera e rosso glitter prima e scintillanti nei loro mini abiti oro e argento dopo, sono state capaci di dare vita ad uno spettacolo travolgente, mettendo da parte per un attimo la tristezza per Kobe Bryant, ricordato all’apertura del Super Bowl.