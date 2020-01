Shakira non sposerà Piquè: le nozze la spaventano

Shakira ha rivelato che non ha intenzione per il momento di sposare il suo compagno Gerald Piquè. La cantante colombiana e il calciatore spagnolo stanno insieme dal 2011, e hanno due figli, Milan, 7 anni, e Sasha, 4 anni.

“Il matrimonio mi spaventa molto, non mi interessa al momento” ha rivelato Shakira in una nuova intervista tv per 60 Minutes. “Non voglio che lui mi veda come sua moglie, voglio che lui mi veda come la sua fidanzata“.

Gerald Pique, al suo fianco, annuisce e sorride. “Voglio essere la sua ragazza, la sua amante. Il frutto proibito. Ho paura che con il matrimonio si perda tutto questo“.

Shakira, che si esibirà al Super Bowl 2020 insieme a Jennifer Lopez, spiega che la loro relazione va benissimo così, e che il non sposarsi serve a mantenere sempre vivo il rapporto.

“Voglio tenerlo sull’attenti” aggiunge poi scherzando “pensare che tutto sia possibile, dipende da come si comporta“.

I due appaiono più affiatati che mai, quindi il matrimonio sarebbe solo un dettaglio in più per una delle coppie più amate dello spettacolo.

“Non ero una appassionata di calcio, quindi non sapevo chi fosse” racconta Shakira parlando del loro primo incontro. “Ma quando l’ho incontrato per il video ho pensato ‘quel ragazzo è piuttosto carino’. E poi qualcuno ha deciso di presentarci“.

Infatti Shakira e Gerald Piquè si sono conosciuti nel 2010 sul set del video Waka Waka (This Time for Africa), canzone ufficiale dei Mondiali di Calcio di quell’anno.