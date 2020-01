Jennifer Lopez nuovo volto per Versace

Jennifer Lopez sarà il nuovo volto della campagna pubblicitaria Versace 2020. I primi scatti, opera dei fotografi di moda Mert Alas e Marcus Piggott, sono stati pubblicati su Instagram da JLo e Donatella Versace. Le due, amiche da molti anni, avevano posato lo scorso autunno inisieme, celebrando il famoso jungle dress dei Grammy 2000 al lancio della collezione Primavera/Estate 2020.

Jennifer Lopez è diventata un’icona di stile proprio grazie a quell’abito. Così Donatella ha deciso di lanciare la nuova linea 2020 con la nota stampa esotica, realizzando per lei una nuova versione del jungle dress. Non solo, una terza reinterpretazione, in versione jumpsuit, la possiamo ammirare nei nuovi scatti diffusi ieri.

JLo, prossima al Super Bowl al fianco di Shakira racconta: “Quell’abito ha segnato davvero un punto di svolta per la mia carriera. Versace è sinonimo di fiducia in se stessi e condivisione con il mondo di qualcosa di bello, di unico“.

“Lavorare ancora con Donatella Versace è un sogno, specie prendendo spunto da quello che è stato un momento iconico nella storia della moda“.

La campagna verte sulla collaborazione tra il mondo delle passerelle e quello della tecnologia, e richiama un altro lavoro del passato della cantante, il video di If You Had My Love del 1999. “L’omaggio a Jennifer era doveroso” spiega Donatella Versace. “Grazie a lei è nato il tool di ricerca per immagini di Google, proprio indossando il nostro vestito“.

Ebbene sì, perchè il jungle dress ebbe un tale impatto mediatico da portare l’immagine di Jennifer Lopez ad essere scaricata ben 600mila volte in pochi giorni. Così Google decise di creare un servizio ad hoc, Google Immagini per l’appunto.

La classica stampa esotica si fonde così con il potere dei social, per una serie di scatti che in poche ore hanno conquistato tutti, riportando il brand Versace ai vertici. Non solo, mini dress rossi, completi neri, dettagli in oro, la nuova campagna è una vera celebrazione della tradizione Versace.