Sia è diventata mamma: ha adottato un bambino

La cantante Sia ha rivelato a sorpresa a GQ di essere diventata mamma. L’artista, single da ormai tre anni dopo la separazione dal marito, ha adottato un bambino, del quale per il momento non ha rivelato nome, età o sesso. L’annuncio inaspettato è arrivato sulle pagine della rivista. Sia, intervistata a riguardo di Diplo, suo amico e collega, ne ha parlato senza però aggiungere nessun dettaglio. Anche l’attrice Cameron Diaz ha svelato nei giorni scorsi di essere diventata mamma, nonostante nessuno sapesse della sua gravidanza.

Dopo il successo mondiale con brani come Chandelier, The Greatest e Chip Thrills, Sia è al lavoro con la sua band, gli LSD, formata insieme a Labrinth e Diplo. Proprio parlando del produttore si è lasciata andare a rivelazioni bollenti.

“Buona parte della nostra relazione è cercare di non fare sesso, in modo da non rovinare la nostra collaborazione lavorativa, perché lui è super hot” ha confessato Sia a GQ. “Di recente gli ho scritto un messaggio che diceva: ‘Hey, senti, tu sei una delle cinque persone da cui sono sessualmente attratta e, adesso che ho deciso che resterò single per il resto della mia vita e ho appena adottato un figlio, non ho tempo per una relazione. Se sei interessato a del sesso senza impegno, fammi sapere’ “.

Così la poliedrica artista, nota per mostrare molto di rado il suo volto, si è lasciata a confidenze insolite, e rare data la sua grande privacy. Sia è stata sposata con il regista Erik Anders Lang dal 2014 al 2016. Attualmente, come affermato nell’intervista, è single e ha appena adottato un bambino. Una nuova avventura per lei quindi, e una grande curiosità per il pubblico e i media per saperne di più.