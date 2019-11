Silk épil migliore sotto ai 100€: quale scegliere

Negli anni è diventato una delle alternative più amate alla ceretta: quale è il silk épil migliore da scegliere, tra le tante proposte di epilatore elettrico sotto i 100 euro?

Sono molti infatti i brand, da Braun con l’originale Silk-épil a Philips, che propongono modelli economici adatti a tutte le tasche e a tutte le esigenze, che mantengono tuttavia le caratteristiche principali di questo prodotto per la cura della persona, come la tecnologia delle pinzette, la maneggevolezza, il design leggero, le opzioni multifunzione.

Il silk épil migliore promette una pelle liscia a lungo (fino a 4 settimane), una depilazione veloce e indolore con l’uso, una praticità che permette la depilazione ovunque, a casa o in viaggio.

I 5 migliori silk épil sotto i 100€

Le scelta va fatta, naturalmente, in base alle proprie necessità, tenendo conto del prezzo ma anche delle funzioni e degli accessori.

La redazione di DireDonna ha selezionato i 5 migliori silk épil sotto i 100€ tra cui scegliere.

Braun Silk-Épil 9 9-561 Wet&Dry

Da Braun il classico Silk-Épil diventa Wet&Dry, permette cioè l’utilizzo dell’epilatore senza filo sulla pelle bagnata e asciutta. Tutte le innovazioni tecnologiche sono pensate per migliorare le prestazioni. La testina più larga del 40% rimuove più peli in una sola passata e la tecnologia MicroGrip ha pinzette con una geometria ottimizzata per eliminare anche i peli corti che la ceretta non è in grado di catturare.

Pro: la testina larga rende più veloce la depilazione e il modello è dotato di 6 accessori extra, una testina radente, un cappuccio regolatore, un cappuccio massaggiante, un cappuccio di grande aderenza alla pelle, un cappuccio per il viso e una base di ricarica per un dispositivo carico.

Prezzo 95,80 euro. Acquista qui

Braun Silk-épil 3 3-170

Leggerissimo, rimuove peli fino a 4 volte più corti rispetto alla ceretta per risultati più duraturi. I rulli massaggianti riducono al minimo la sensazione di fastidio e la luce Smartlight individua i peli più sottili. Le 2 impostazioni di velocità consentono di scegliere il meglio per il tipo di pelle e per la routine di bellezza personale.

Pro: ottimo rapporto qualità prezzo, molto utile la luce Smartlight per non lasciarsi sfuggire neanche un pelo.

Prezzo 49,90 euro. Acquista qui

Il miglior rapporto qualità prezzo: non manca nulla a questo modello efficiente e di design, con diverse opzioni e un costo davvero contenuto.

Philips HP6540/00 Set in Edizione limitata

Da Philips un set completo per tutte le esigenze, che comprende l’epilatore Philips Satinelle con filo, il Philips SatinSoft (mini epilatore senza filo per le aree sensibili), le pinzette luminose da utilizzare con batterie per individuare i peli superstiti.

Pro: l’epilatore Satinelle è efficace, ergonomico e con due impostazioni di velocità, il SatinSoft permette di agire con precisione su zone delicate.

Prezzo 59,99 euro. Acquista qui

La nostra scelta: il set è perfetto per chi vuole un’opzione versatile, per chi prova l’epilatore elettrico per la prima volta e per chi è in cerca di un regalo originale, utile, tecnologico.

Rowenta Fashion EP1030F5

Pratico e compatto, l’epilatore Rowenta è la scelta giusta per chi vuole sempre gambe lisce, anche quando è in viaggio, grazie alle dimensioni ridotte. Due le velocità, 24 le sfere massaggianti per un’epilazione confortevole, testina lavabile.

Pro: dimensioni ridotte, prezzo competitivo, praticità.

Prezzo 25,90 euro. Acquista qui

Hangsun Epilatore elettrico

Piccolo e pratico, si può utilizzare con filo o batteria, sulla pelle asciutta o sotto la doccia. Il dispositivo è un multifunzione 2 in 1: include, infatti, due testine intercambiabili, si può utilizzare come epilatore o come rasoio da donna. Le testine possono essere facilmente sostituite e pulite dopo l’uso.

Pro: sia rasoio che epilatore, è maneggevole e la batteria ha una lunga durata.

Prezzo 23,99 euro. Acquista qui