Simona Ventura debutta a Venezia come regista. La conduttrice televisiva ha annunciato sui social il suo primo ruolo dietro alla macchina da presa con Le 7 giornate di Bergamo, un docu-film che racconta l’emergenza Covid che la città ha dovuto affrontare nella fase più acuta della pandemia. Il progetto viene presentato l’8 settembre alla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

“Tornare a Venezia da regista mi riempie d’orgoglio, soprattutto in questo momento, in cui la Biennale diventa simbolo di ripartenza per tutto il Paese, soprattutto per il settore della cultura e dello spettacolo che tanto hanno sofferto”, ha scritto in un tweet.

Nel suo documentario protagonista è la Bergamo pandemica: quella messa in ginocchio dal Covid (con le foto dei camion pieni di bare ancora impresse nella memoria di tutti noi) ma anche la città che ha saputo reagire in pochissimi giorni. Nel giro di una settimana, infatti, i bergamaschi hanno costruito un ospedale all’interno della propria Fiera, per curare le persone colpite dal virus. E il docu-film vuole ribadire proprio questo concetto: non rivangare il dolore passato, ma inviare un messaggio di speranza.

“Se ci uniamo, nulla può fermarci”, ha dichiarato SuperSimo in un’intervista riportata da Elle.

“È un concetto importante, oggi più che mai, visto che guardiamo alla ripartenza, alla speranza: dobbiamo essere uniti, non divisi, perché abbiamo dato, abbiamo pianto, siamo stati in ginocchio, abbiamo perso, ma ora è arrivato il momento di guardare avanti”.

Dopo Venezia, inoltre, Simona ha già un’agenda piena, che la vede protagonista della domenica mattina di RaiDue. A ottobre, infatti, debutta sul secondo canale Citofonare RaiDue: un talk show mattutino che condurrà in coppia con Paola Perego.