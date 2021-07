Serena Rossi, da “Io sono Mia” a madrina di Venezia 78

Estate ricca di impegni per Serena Rossi. L’attrice napoletana, già sul set delle riprese della nuova miniserie Rai La Sposa – che andrà in onda probabilmente nel 2022 –, condurrà, il primo e l’undici settembre, le serate di apertura e di chiusura della settantottesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 2021. Intanto, per tutti fan di Serena e gli amanti di Mia Martini, Rai Premium, il 27 luglio trasmetterà Io sono Mia, film del 2019 prodotto da Casanova Multimedia in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Riccardo Donna.

Una carriera, quella di Serena, iniziata quando da giovanissima ha preso parte alla soap opera Un posto al sole, dove subito si è distinta per le ottime capacità interpretative. Ha conquistato poi, con il tempo, il pubblico televisivo, grazie a ruoli sempre più importanti in fiction come Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti, Rossella, Io sono Mia e Mina Settembre. Dopo aver dimostrato le proprie abilità canore, vincendo la quarta edizione di Tale e Quale Show nel 2014, Serena ha anche condotto Canzone segreta, il programma musicale trasmesso in prima serata su RaiUno nella primavera del 2021.

Mai al centro di gossip o scandali, l’attrice è molto gelosa della sua privacy; è legata al collega Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un Posto al Sole. La coppia ha anche un figlio, Diego, nato il 5 novembre 2016. Commentando la sua storia d’amore in un’intervista a Vanity Fair, Serena ha dichiarato: “Devo dire che noi due siamo proprio fortunati: stiamo bene, ci vogliamo bene, il lavoro va bene”.

L’attrice napoletana sarà la protagonista della nuova fiction Rai, La Sposa, dove interpreterà Maria, una giovane donna che negli Anni ’60 è costretta ad accettare un matrimonio per procura per sanare la cattiva condizione economica della sua famiglia. Alla regia di questo nuovo progetto c’è Giacomo Campiotti, già campione di ascolti grazie alla serie tv Braccialetti Rossi.