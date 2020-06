Smalto piedi Estate 2020: colori, tendenze e novità

In estate è obbligatorio avere piedi sempre e curati grazie a una pedicure perfetta. Ma quali colori di smalto scegliere? Le unghie delle mani e dei piedi devono avere lo stesso colore? La risposta non è definitiva, si possono sia combinare sia scegliere due colori differenti. Ma, se optate per questa seconda ipotesi, applicate lo smalto più scuro sui piedi e quello più chiaro sulle unghie delle mani.

Scopriamo quindi quali sono i colori più cool di stagione, le tendenze viste in passerella, le novità disponibili in profumeria (oppure online, of course…) e le collezioni più belle dalle proposte firmate Chanel a quelle Dior: ecco tutto quello che c’è da sapere sullo smalto da applicare ai piedi nell’estate 2020 per avere unghie al top.

Smalti estate 2020: trend colori

Blu : anche sui piedi il Classic Blue, colore Pantone 2020, impera. Il tip? È perfetto abbinato con sandali della stessa nuance;

: anche sui piedi il Classic Blue, colore Pantone 2020, impera. Il tip? È perfetto abbinato con sandali della stessa nuance; Arancione : vitaminico e energizzante è la tinta pop che non smette di regalare una sferzata di allegria anche allo smalto piedi. Molto gettonata anche la variante corallo;

: vitaminico e energizzante è la tinta pop che non smette di regalare una sferzata di allegria anche allo smalto piedi. Molto gettonata anche la variante corallo; Nero : come il rosso lacca, è la tonalità che non passa mai di moda e infonde un verve très chic a ogni outfit;

: come il rosso lacca, è la tonalità che non passa mai di moda e infonde un verve très chic a ogni outfit; Fucsia : anche nel 2020 non manca di conquistare i favori di star e influencer. Come il blu è l’ideale quando si abbina alla perfezione al colore delle scarpe;

: anche nel 2020 non manca di conquistare i favori di star e influencer. Come il blu è l’ideale quando si abbina alla perfezione al colore delle scarpe; Giallo : tra i colori pastello è il più apprezzato dell’estate 2020. Si esalta con l’abbronzatura e crea piacevoli contrasti con il colore delle scarpe. Da usare anche con la nail art rainbow (come quella vista a Chiara Ferragni);

: tra i è il più apprezzato dell’estate 2020. Si esalta con l’abbronzatura e crea piacevoli contrasti con il colore delle scarpe. Da usare anche con la nail art rainbow (come quella vista a Chiara Ferragni); Nude: come le unghie delle mani, anche quelle dei piedi vedono un ritorno al naturale con rosa tenui, nudi traslucidi e nuance bianco-rosate perfette su ogni carnagione.

Smalto piedi Estate 2020: nero, rosso o nude

Da Londra, Supriya Lele ha mandato in passerella per la Primavera-Estate unghie laccate di nero, ton sur ton con le infradito con cui ha fatto sfilare le sue modelle.

Classico (e intramontabile) il rosso lacca scelto da Dolce&Gabbana per lo smalto ai piedi visto durante la sfilata Primavera-Estate 2020. Da indossare con sandali e décolleté open toe.

Il trend di stagione ha dominato un po’ tutte le passerelle, da Parigi a Milano, da Chloé come da Givenchy, Versace o Valentino: niente colore e solo smalto lucido ai piedi, che siano in sandali rasoterra o con tacco vertiginoso, per outfit da tutti i giorni come per look da red carpet.

Estate 2020: le novità delle collezioni Chanel, Dior Dolce&Gabbana

Chanel propone Le Vernis in Deepness, un verde bosco perfetto per i piedi. Offre un film resistente, fine e ultra-brillante, per un effetto lacca assolutamente omogenee. Prezzo consigliato: 26 euro Acquista ora

Nell’ edizione limitata Color Games , Dior Vernis abbina tre colori pop e delle delicate note di bergamotto. Le nuance esclusive sono in giallo pastello, blu verde e arancione acceso . Prezzo consigliato: 28 euro Acquista ora

Nail Lacquer di Dolce&Gabbana fonde stile e bellezza: una manicure perfetta dai colori ricchi. Ampia la gamma di gradazioni che si ispirano direttamente ai colori visti sulle passerelle della Maison. Prezzo consigliato: 26 euro Acquista ora

L’ Oxygéné di Nailberry propone una formula che permette il passaggio di molecole d’acqua e di aria per nutrire, rinforzare e rispettare le unghie. Vegan Free e certificato halal . Prezzo consigliato: 18 euro Acquista ora

Dolomia arricchisce il suo portfolio con i nuovi smalti colorati rinforzanti formulati con bioceramiche di calcio e magnesio con proprietà condizionanti e rinforzanti sull’unghia e con un nuovo polimero che garantisce resistenza e durata. In 10 nuove nuances perfette per l’estate. Prezzo consigliato: 5,90 euro

​