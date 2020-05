Fedez sfoggia le unghie colorate come Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno lanciato un nuovo trend che, questa volta, riguarda la nail art da declinare sia al femminile che al maschile.

La coppia ha condiviso su Instagram le foto delle sue nuovissime unghie multicolor curate da Isabella Franchi, la nail artist che sui social spopola con il profilo unghiedellamadonna. L’influencer ha sfoggiato cinque tonalità pastello diverse, mentre per il rapper la base è un monocromo acqua marina.

A renderle particolari è l’applicazione di una french manicure originalissima caratterizzata dal disegno di fiamme a contrasto. L’effetto è strepitoso e, anche se qualcuno ha criticato Fedez per la scelta di sperimentare una nail art al maschile, la maggioranza dei follower ha apprezzato pienamente commentando in modo entusiasta: “Che bomba!“; “Sei un uomo fantastico“; “Io lo trovo un messaggio inclusivo e molto fico! Ti sta benissimo“; “Parità di genere, bravi Ferragnez!“.

Visualizza questo post su Instagram 💅🏻 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 24 Mag 2020 alle ore 4:26 PDT

D’altronde nel mondo dello spettacolo non è una novità per gli artisti maschili sfoggiare le unghie colorate, basti pensare ad Harry Styles. Il cantante, appassionato dello stile New Wave contemporaneo, ama la nail art stravagante tanto che al Met Gala dell’anno scorso ha deciso di sfoggiare delle eccentriche unghie verdi.

Qualche mese fa Harry ha addirittura lanciato il trend delle unghie grafiche con la manicure di faccine smiley realizzata dalla sua nail artist di fiducia Jenny Longworth per il Guardian Weekend Magazine. Nell’intervista corredata allo shooting, l’artista ha chiaramente espresso la sua opinione a riguardo: “Non esistono look da uomo o look da donna, se mi fa sentire bene per me è ok“.