Cicogna in arrivo per Sophie Turner e Joe Jonas! Secondo le ultimissime indiscrezioni, l’attrice diventata famosa per la sua interpretazione di Sansa Stark in Game of Thrones e il cantante dei Jonas Brothers sarebbero in attesa del loro primo figlio.

A dare la notizia in esclusiva è stato il magazine Just Jared, anche se il portavoce dei diretti interessati ha risposto con un categorico ‘no comment‘. Intanto una fonte anonima ha confermato l’indiscrezione attraverso una dichiarazione che non lascia dubbi: “La coppia sta mantenendo le cose segretissime. Ma i loro amici e la famiglia sono super eccitati per loro“.

A ben guardare l’attrice 23enne, nelle ultime occasioni pubbliche, ha sfoggiato sempre abiti strategici che ben nascondevano eventuali forme sospette. Nell’ultimo red carpet con Joe ai Grammy Awards, ad esempio, ha indossato una mini gonna a balze per nulla aderente che potrebbe destare qualche sospetto.

Per molti fan, anche l’ultimo post pubblicato su Instagram da Sophie potrebbe nascondere degli indizi su una possibile gravidanza in corso. La foto nella quale i due sono teneramente accovacciati uno vicino all’altra è corredata da un commento che potrebbe riferirsi al bebè in arrivo: “La felicità inizia con te“.

Sospetti a parte, adesso non resta che aspettare delle conferme dalla coppia che è famosa per la sua discrezione. I due sono convolati a nozze lo scorso anno celebrando prima un folle rito a Las Vegas, e poi con una festa più tradizionale in Provenza. Anche in quella occasione la coppia ha voluto tenere un basso profilo condividendo un’unica immagine ufficiale della celebrazione.