Grammy Awards 2020: l’abito da principessa di Ariana Grande incanta tutti

Come ogni anno lo Staples Center di Los Angeles ha ospitato gli attesissimi Grammy Awards 2020, arrivati alla loro 62esima edizione. Sono state tantissime le star della musica internazionale che ieri sera hanno illuminato il red carpet tra abiti da principessa e beauty look scintillanti.

Il miglior outfit andato in scena è stato, sicuramente, quello della giovane Ariana Grande. La popstar ha incantato tutti sfoggiando un vestito da Cenerentola firmato Giambattista Valli. L’abito personalizzato e senza spalline era caratterizzato da una voluminosa gonna di tulle oversize sulla tonalità dell’argento. Per completare il look la cantante 26enne ha scelto un paio di scarpe Louis Vuitton e dei raffinati guanti en pendant.

A metà serata Ariana ha sfoggiato un secondo outfit più accattivante ma sempre in linea con lo stile precedente. Si trattava di un vestito a due pezzi composto da una gonna a sfera grigia ed un top corto color carbone incorniciato da gemme scintillanti. I guanti sono rimasti i medesimi, mentre le borchie con diamanti del primo outfit sono state sostituite da orecchini pendenti.

Non è stato da meno il beauty look dell’artista che, tra tutti, si è distinto per eleganza ed originalità. Il make up puntava tutto sugli occhi grazie al suo distintivo cat eyes look, realizzato con uno spessissimo tratto di eyeliner nero e dell’ombretto rosa e champagne. Il tutto era completato da un fard color pesca ed un rossetto rosa lucidissimo. Immancabile, ovviamente, la sua iconica coda di cavallo che però questa volta era caratterizzata da un inedito color biondo platino.