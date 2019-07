Sophie Turner sposa in Louis Vuitton

Sophie Turner e Joe Jonas sono convolati a nozze una seconda volta, in Provenza, lo scorso 29 giugno, e hanno postato la prima foto con la sposa in Louis Vuitton sui social nelle scorse ore.

L’attrice e il cantante, infatti, avevano già detto Sì a Las Vegas lo scorso 1° maggio in gran segreto, e ora hanno deciso di rifarsi con un matrimonio tradizionale. Solo nelle scorse ore, però, la pubblicazione su Instagram della prima, e per ora unica, foto del matrimonio. Anche loro, come Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno scelto la Francia, e in particolare proprio la Provenza, per la seconda cerimonia.

Uno scatto in bianco nero, i due sposi felicissimi, tra petali di rosa, amici e parenti. Questa l’immagine postata dalla protagonista de Il trono di spade Sophie Turner su Instagram. Lei indossa un abito customizzato realizzato da Nicolas Ghesquière, direttore artistico di Louis Vuitton, che ha postato una foto della prova dell’abito sempre su Instagram. Il vestito dal sapore vintage è caratterizzato da un profondo scollo a V e da una gonna ricamata. Il velo è corto, e Sophie porta i capelli sciolti. Joe, invece, ha scelto un classico smoking scuro.

Il primo matrimonio, il 1° maggio, era avvenuto senza troppe cerimonie a Las Vegas, dopo l’esibizione di Joe e dei suoi fratelli, i Jonas Brothers, ai Billboard Music Awards 2019. Nei giorni scorsi erano già circolate voci di un matrimonio francese, visto che la coppia, attiva sui social, aveva condiviso foto e storie da Parigi.

Le nozze si sono svolte allo Château de Tourreau, residenza del XVIII secolo a Sarrians, nel sud della Francia. Alla cerimonia pare sia seguito un party in piscina. Joe Jonas e Sophie Turner, fidanzati ufficialmente dall’ottobre 2017, si sono conosciuti grazie amici comuni nel 2016.

“Avevamo diversi amici in comune che per molto tempo hanno cercato di farci conoscere. Ci seguivamo sui social e, un giorno, di punto in bianco, lui mi ha mandato un messaggio in privato su Instagram, invitandomi a uscire. Io ho subito accettato!“. Così l’attrice aveva raccontato a Harper’s Bazaar l’inizio di questa storia d’amore.