Spesa a domicilio Roma e Milano: come ordinare online in Italia

La spesa a domicilio a Roma e Milano è una grande comodità ma, ai tempi della quarantena per il Coronavirus, può diventare una vera e propria necessità: ecco come ordinare online in Italia tutto l’occorrente per la tavola e per la casa.

Botteghe, negozi, alimentari e supermercati già normalmente si adoperano per consegnare la spesa a domicilio. Un servizio di cui usufruiscono le persone che hanno poco tempo per fare la spesa a causa del lavoro o degli impegni in famiglia, gli anziani e quelli che non possono uscire di casa, ma anche i più pigri e chi odia file e attese.

Da quando l’emergenza del Covid-19 si è diffusa in Italia, si sono moltiplicati gli esercizi che effettuano consegne, aumentate del 97%. Un servizio pubblico importante, per gli anziani e gli immunodepressi che devono evitare di uscire per non rischiare di contrarre il virus. E per le decine di migliaia di positivi che devono attenersi strettamente alla quarantena.

Abbiamo selezionato alcuni servizi a domicilio a Roma e Milano in un elenco per forza di cose parziale, e vi spieghiamo come ordinare online in Italia.

I servizi per ordinare online in tutta Italia

Campagna Amica. Mercati e agriturismi di Campagna Amica della Coldiretti hanno attivato, in tutte le regioni dove possibile, un servizio di consegna a domicilio di prodotti di qualità, sicuri e garantiti. Sul sito sono disponibili i numeri di telefono per contattare gli esercenti. A Roma, dal mercato al Circo Massimo, è attivo il servizio a domicilio con il “Pacco salva dispensa” con la consegna della spesa contadina a casa, mentre a Milano i pacchi arrivano direttamente dagli agricoltori del mercato di Porta Romana.

Pascol. Pascol, che aggrega gli allevatori di bovini sul territorio nazionale selezionando le carni in base a rigidi criteri di eccellenza, consegna box ordinabili periodicamente con macinati, arrosti, hamburger, costate, filetti da 1, 3, 4, 6 8 e più chili.

Orapesce. Il pesce fresco in tutta Italia con consegna tra 2 e 4 giorni in base alla zona, grazie alla spesa sullo shop online di Orapesce. Filetti, spigole, vongole, la scelta è vastissima. Ordine minino 35 euro, consegna gratuita oltre i 70 euro.

Cortilia. Cortilia è stato uno dei primi e-commerce dove fare la spesa online acquistando prodotti di stagione e a filiera corta da agricoltori di fiducia, usufruendo del servizio di consegna a domicilio. Grazie al sito o alla app si possono acquistare frutta, verdura, carni, formaggi e prodotti per la dispensa come uova, pasta, passata e biscotti.

Spesa a domicilio Roma

Bottega Liberati. Grazie alla pagina Facebook, la storica macelleria di Roma Nord propone le sue carni scelte, che si possono ordinare via telefono o via e-mail e ricevere direttamente a casa.

Orto Bio Roma. Orto Bio Roma, legato a “Attenti al Luppolo” Soc. Agricola., azienda in fase di certificazione biologica, produce esclusivamente frutta e verdura di stagione senza sostanze nocive e consegna a Roma, arrivando dalla Tuscia a inizio settimana. Disponibili le cassette in tre tipologie e prezzi: Piccola, Media, Grande.

Ecofattorie Sabine. L’ecofattoria di Poggio Mirteto consegna in Sabina ma anche tra Roma Nord e Tiburtino, con un minimo d’ordine, i suoi prodotti genuini. Ampia scelta, tra formaggi, salumi, carni, frutta e verdura, ma anche generi da dispensa, dalla pasta al lievito, dal miele al vino.

Azienda Agricola Di Cola. L’azienda agricola 100% green di via della Pisana consegna gratis a domicilio (e con pagamento in contrassegno) la sua cassetta. Carni, latticini, salumi e preparati solo di prima qualità.

Spesa a domicilio Milano

Macelleria Pinnelli. Consegna gratuita in tutta la città meneghina per la macelleria di via San Gregorio. I prodotti freschissimi e di qualità possono essere anche congelati. Imperdibili i fantasiosi e sfiziosissimi preparati. Ordini telefonici e tramite WhatsApp.

Le polveri. Biscotti, pane, pizze, prodotti vegan, granola non mancheranno nella vostra dispensa grazie a Le polveri. Tutti gli ordini sono raccolti fino al giovedì, e poi spediti il lunedì successivo. Consegna in tutta Italia, e a Milano delivery Eco-friendly in bicicletta.

ZeroPerCento. Solo prodotti etici e che arrivano da piccoli produttori nella bottega solidale. Si può trovare di tutto, dagli alimenti da dispensa al vino, dai legumi sfusi ai prodotti di bellezza.