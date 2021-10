Nato dalla penna di Stan Lee nei primo Anni’ 60 e diventato uno dei personaggi dei fumetti Marvel più iconici, Spider Man ha debuttato sul grande schermo nel 2002, in un film diretto da Sam Raimi. La pellicola, intitolata appunto Spider Man, è stata la prima di una lunga serie di produzioni che hanno per protagonista il supereroe, e va in onda il 25 ottobre in prima serata su Tv8.

Come si vede dal trailer, Tobey Maguire è nei panni di Peter Parker, un goffo liceale che vive nel Queens, nei sobborghi di New York. Il ragazzo, rimasto orfano da piccolo, vive con gli zii ed è innamorato segretamente della sua vicina di casa, Mary Jane Watson (Kirsten Durst). Durante una gita scolastica, Peter viene morso da un ragno geneticamente modificato: poco dopo si accorge che i suoi muscoli aumentano, i suoi sensi si acuiscono, non ha più bisogno degli occhiali e, soprattutto, riesce a lanciare dai polsi delle ragnatele molto resistenti.

Grazie alle sue nuove capacità, come la velocità e la forza, il ragazzo decide di partecipare a combattimenti clandestini per guadagnare dei soldi e comprarsi un’auto tutta sua. Ma, quando lo zio rimane ucciso durante una rapina, Peter decide di utilizzare i suoi poteri per combattere il crimine. Disegna così una tuta blu e rossa, con il simbolo di un ragno: è la nascita di Spider Man.

Nel frattempo, il suo migliore amico Harry (James Franco) deve fare i conti con suo padre, Norman Osborn (Willem Dafoe). Quest’ultimo è uno scienziato che decide volontariamente di somministrarsi un gas che ne aumenta le doti fisiche ma che, allo stesso tempo, lo ha reso pazzo. Per questo decide di crearsi un alter-ego, Goblin, che terrorizza l’intera New York. Spider Man si trova quindi ad affrontare quello che è ormai diventato il suo nemico numero uno per salvare Mary Jane e centinaia di altre persone. Quello che non sa, però, è che dietro la sua nemesi si cela il padre si Harry.