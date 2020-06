Strisce depilatorie: come usarle e le migliori

Le strisce depilatorie sono un alleato di bellezza che non può mancare in casa, in quanto ideali non solo per un utilizzo abituale, ma anche in caso di “emergenze”: capire come usarle è fondamentale per ottenere una pelle vellutata, così come scegliere i prodotti migliori sul mercato.

Tra tutti i metodi della ceretta fai da te, sono sicuramente il più pratico. Si tratta, infatti, di strisce già pronte all’uso. Complete di cera, si utilizzano a freddo, e quindi in tutte le situazioni in cui sia sconsigliata la ceretta a caldo, come in presenza di capillari, problemi alla circolazione o in gravidanza.

Vendute in confezioni multiple, solitamente sono diverse in base alla zona da trattare: viso, ascelle, inguine, gambe, braccia. Nella scelta del prodotto è bene fare caso a questa caratteristica, in quanto le strisce sono studiate in tutto per aderire e depilare aree più delicate come il viso o l’inguine o, al contrario, per essere più efficaci sulle gambe, dove i bulbi piliferi possono fare maggiore resistenza.

Come usare le strisce depilatorie

Utilizzare le strisce depilatorie è piuttosto semplice e, con l’esperienza, lo diventa ancora di più. Tuttavia bisogna essere dotate di una buona manualità e di “coraggio” nel momento dello strappo, per evitare di fare danni a volte anche piuttosto gravi. Se non vi sentite sicure, quindi, rivolgetevi alla vostra estetista di fiducia per parlarne, o comunque fate esperienza su un punto poco delicato e facile da raggiungere, come per esempio lo stinco.

Le strisce depilatorie pronte sono vendute con istruzioni molto dettagliate che vanno seguite alla lettera. Ogni prodotto, infatti, è diverso. Le strisce per il corpo sono lunghe e larghe più o meno come le strisce depilatorie per la ceretta classica, quelle per baffetti, sopracciglia, inguine, ascelle sono “su misura”, tuttavia possono essere ritagliate all’occorrenza.

Scegliete le strisce adatte alla zona che dovete epilare; La pelle deve essere pulita e asciutta. Se necessario passate un po’ di borotalco per assorbire l’umidità; Scaldate la striscia tra mani e separatela dalla protezione o dalla striscia speculare; Applicate la striscia sulla parte da depilare seguendo il verso del pelo, facendola aderire bene con la mano; Con una mano mantenete la pelle tesa, con l’altra strappate contropelo la striscia, mantenendola parallela e più vicina possibile alla pelle; Di solito la striscia può essere usata più volte finché non perde il suo potere depilatorio; Ripetete l’operazione nelle zone attigue fino al completamento dell’operazione; Rimuovete i residui di cera con un batuffolo di ovatta e olio d’oliva o con le salviette che spesso si trovano a corredo delle strisce.

I prodotti migliori

Le strisce depilatorie possono essere utilizzate d’abitudine, o possono essere il vostro “paracadute” se l’agenda dell’estetista è piena e voi non potete proprio rinunciare all’epilazione.

Le formulazioni più recenti offrono diversi vantaggi, sono idratanti e lenitive. Inoltre, le strisce sono trasparenti per permettere di controllare la zona da depilare.

Quali sono le migliori da tenere sempre in casa? Vi proponiamo una selezione must have.

Veet Easy-Gel Strisce Corpo Pelli Sensibili. La formula con Olio di mandorle e Fiordaliso in gel Easy-Gel aderisce ai peli più corti, anche di 1,5 mm, e li rimuove alla radice, lasciando la pelle liscia fino a 28 giorni. Per gambe e braccia, 16 pz. Prezzo consigliato 5,95 euroAcquista ora Lycia Delicate Touch Strisce viso. Le strisce viso Delicate Touch, con cera al Biossido di Titanio, aderiscono più ai peli e meno alla pelle per un effetto “NO SHOCK”. La loro formula è arricchita con Estratto di Calendula dalle proprietà lenitive ed emollienti. Prezzo consigliato 6,99 euro Acquista ora Strep Sugaring Strisce viso e parti delicate. Queste strisce si ispirano alla tradizionale depilazione orientale. Formulate con Zucchero di Canna e Cera d’Api, ingredienti noti per le proprietà dermoprotettive, rendono la pelle morbida e setosa a lungo. Per viso e parti delicate, 20 pz. Prezzo consigliato 9,37 euro Acquista ora