Ceretta in gravidanza: le tipologie consigliate e quelle da evitare

Sono tanti i falsi miti e i dubbi che riguardano la ceretta in gravidanza: dalla cera araba a quella a freddo passando per la ceretta a caldo, facciamo un po’ di chiarezza vagliando le tipologie consigliate e quelle da evitare durante i 9 mesi che precedono il parto.

La ceretta è solitamente vista come un intervento puramente estetico. Soprattutto in estate, quando i vestiti si accorciano e si passa molto tempo in costume al mare o a bordo piscina, l’epilazione diventa un modo per sentirsi “in ordine”, più belle e sicure di sé.

Anche durante la gravidanza, date le tante visite dal ginecologo, una donna si sente più “a posto” se depilata. Alla fine dei nove mesi, tuttavia, la ceretta può divenire una vera e propria necessità. Che si opti per un parto naturale o che – per scelta o bisogno – ci si trovi ad affrontare un cesareo è opportuno che le zone su cui ostetrici e ginecologi andranno a operare siano depilate. Tanto che, spesso, si è costretti a una depilazione d’urgenza con rasoio in ospedale. Vale la pena, dunque, arrivare al momento del parto pronte a affrontare ogni evenienza. La ceretta a inguine e gambe è, pertanto, consigliata a fine gravidanza.

Quale scegliere, però, tra le tante proposte, per evitare rischi per la circolazione e per il bambino?

Ceretta in gravidanza: quale scegliere

Quando si parla di ceretta, naturalmente la scelta è molto personale. Il primo consiglio è quello di affidarsi alla propria estetista di fiducia, soprattutto in un periodo particolare come la gravidanza, e di evitare il fai da te. Vediamo ora alcuni utili informazioni per capire la tipologia che fa al caso nostro.