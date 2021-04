Frangia a tendina, tendenza dell'estate 2021

Temuta da tanti per la paura di non riuscire a tenerla sempre in piega, amata da chi desidera cambiare e rinfrescare il look: la frangia a tendina si impone come tendenza dell’estate 2021, anche grazie alle acconciature mostrate da star e celebrità.

Diventata celebre negli anni ’60, la frangia a tendina è apprezzata da attici (da Penelope Cruz a Blake Lively) cantanti (da Jennifer Lopez a Selena Gomez) e teste coronate (da Kate Middleton a Charlotte Casiraghi) che l’hanno scelta e attualizzata con look sempre nuovi e contemporanei.

Esistono tanti tipi differenti di frangia ma quello a tendina è forse uno dei più semplici da gestire. Ovviamente, prima di procedere con il taglio dei capelli, è sempre bene valutare la scelta con il proprio hairstylist di fiducia che potrà consigliare quale frangia scegliere in base alle forma del viso.

Cos’è la frangia a tendina

La frangia a tendina è considerata una versione alla portata di tutti della più classica frangia piena e netta, che invece spaventa chi non è molto pratico di messa in piega. Quest’ultima infatti necessità di un viso con lineamenti regolari e tende a indurire i tratti del volo. La frangia a tendina (chiamata anche curtain bangs) invece si apre sulla fronte, dividendosi in due ciuffi che rimangono laterali sulle tempie fino a cadere sugli zigomi, in base alla lunghezza in cui viene realizzata dal parrucchiere. La definizione inglese significa proprio questo, è come un sipario che si apre sulla scena.

Resa popolare negli anni ‘60 dalla meravigliosa Brigitte Bardot, la frangia a tendina incornicia e addolcisce le forme di qualsiasi viso.

A chi sta bene la frangia tendina

La sua natura flessibile la rende adatta proprio a ogni tipo di viso, perché si adegua, nella sua misura, al tipo di volto e al capello su cui viene realizzata. In particolare, la frangia a tendina è l’ideale su un viso tondo, perché riesce a smorzare la rotondità dei tratti, puntando invece sulla verticalità.

Andrà benissimo anche in caso di fronte spaziosa, dove la frangia trova sufficiente spazio per riequilibrare le forme del viso tra parte alta e parte bassa. Perfetta anche per ammorbidire visi spigolosi e lineamenti duri.

È decisamente versatile e può all’occorrenza trasformarsi in un ciuffo laterale se spostata tutta da un lato. Cosa c’è di meglio di un’acconciatura che non costringe a portare un solo look specifico ma permette di cambiare qualora sia necessario?

La cornice perfetta per il viso

A proposito di acconciature, la frangia a tendina si impone come tendenza per l’estate 2021 anche per questo aspetto: risulta perfetta sia per tagli di capelli lunghi (da portare sciolti, lisci mossi), sia per acconciature e capelli raccolti in un messy bun (lo chignon fintamente disordinato) oppure in una treccia a spina di pesce (che comincia dalla parte alta della testa). Immaginiamola con qualche ciuffetto fintamente disordinato a corredo della pettinatura.

La frangia a tendina riesce caratterizzare il viso, è come una cornice studiata su misura, il volto è la tela e gli artisti lo sanno: la cornice può fare la vera differenza nella valorizzazione dell’opera d’arte.

Le star che hanno scelto la frangia a tendina

Anne Hathaway ha recentemente ha deciso di rinfrescare il suo look e optare proprio per la frangia a tendina. Anne è passata da un taglio medio lungo leggermente scalato alla curtain bangs che su un viso come il suo cala a pennello, avendo una fronte molto alta.

L’attrice già in passato aveva sfoggiato la frangetta in altre varianti: la ricordiamo tutti quando interpretò il ruolo dell’assistente Andrea Sachs ne Il diavolo veste Prada.

Un’altra amante della frangetta a tendina è l’attrice americana Dakota Johnson che non sembra avere nessuna intenzione di separarsene. Anche nel suo caso il taglio dona estrema armonia al viso, anche in casi dove porta i capelli raccolti.

Anche l’attrice Zooey Deschanel sfoggia spesso la sua frangia a tendina e da qualche mese persino la bellissima Charlotte Casiraghi ha scelto di affidarsi alla versatilità di questo tipo di taglio, sfoggiandolo in occasione di un’importante intervista concessa a Madame Figaro in coppia con la madre Carolina di Monaco.