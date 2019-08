Jennifer Lopez ha cambiato look, con un nuovo long bob che detta già tendenza per l’autunno. L’attrice, che ha da poco compiuto 50 anni, ha detto addio a capelli lunghi e extentions, optando per un morbido caschetto. Per la prima del suo nuovo film Hustlers ha mostrato la sua nuova immagine ai flash dei fotografi.

In previsione dell’autunno, Jennifer Lopez ha deciso di puntare su un taglio medio. L’effetto ottenuto con il lob è un morbido caschetto, più lungo del solito. L’artista ha scelto dei riflessi biondo miele per illuminare e scaldare la nuova acconciatura.

Il risultato è un look raffinato, che sarà sicuramente di tendenza nei prossimi mesi. Il taglio è stato curato dal suo hair stylist di fiducia, Chris Appleton, che si occupa di ogni singolo cambiamento di immagina di JLo. Lui stesso ha condiviso su Instagram uno scatto di Jennifer con lo stesso taglio ma con una differente piega, il così detto wob, ovvero il bob mosso.

Il nuovo colore è invece opera di Tracey Cunningham.La colorista ha scelto per lei un caldo biondo miele della gamma Shades EQ Color Gloss di Redken. Il risultato è perfetto, specie abbinato all’outfit scelto da Jennifer Lopez per la serata: un romantico basco e un abito color borgogna interamente di pelle, disegnato da Zimmermann, con ai piedi un paio di vertiginosi tacchi color oro.

Jennifer Lopez non è la prima star a scegliere il long bob: Selena Gomez, l’attrice di Pretty Little Liars Lucy Hale, Emma Stone e Rihanna sono grandi appassionate di questo look fresco e chic.

Hustlers, il nuovo film di JLo con Cardi B e Constance Wu, uscirà nelle sale italiane il prossimo 7 novembre.