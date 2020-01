Alle porte dell’uscita su Netflix del documentario dedicato alla cantante, Miss Americana, prevista per domani, Taylor Swift si apre al pubblico rivelando che alla madre, Andrea Swift, è stato diagnosticato un tumore al cervello. La notizia arriva proprio mentre la madre si stava sottoponendo alla chemioterapia per un tumore al seno contro cui sta combattendo dal 2015.

Visualizza questo post su Instagram #MissAmericana was keeping another song about America in her back pocket, as it turns out. Taylor Swift didn’t just record 18 songs for last fall’s #Lover album — a 19th, #OnlyTheYoung, was held back and kept under wraps for the right occasion. At the link in bio, find out more about the song that will play in her documentary, including how it was inspired by the midterm elections. (📸: @maryellenmatthewsnyc) Un post condiviso da Variety (@variety) in data: 21 Gen 2020 alle ore 9:09 PST

Attraverso una lunga intervista su Variety la cantante rivela il suo stato d’animo e le difficoltà della famiglia. Un tumore al cervello è molto più complicato e difficile da affrontare rispetto a quello al seno, spiega la Swift, per questo la cosa è particolarmente difficile da affrontare. La madre della cantante è sempre stata molto presente nella vita della figlia, l’ha sempre supportata e le ha dato consigli per la sua carriera.

Taylor ammette su Variety «Per me è davvero la mia guida. Prima di prendere una decisione chiedo sempre prima a lei». Nel suo ultimo album le aveva dedicato la canzone “Soon You’ll Get Better”, come auspicio di pronta guarigione dal tumore al seno. Nel brano diceva «faccio solo finta che non sia reale», ma oggi la cantante non può non affrontare la situazione e decide di parlare in pubblico di una cosa così delicata, anche per spiegare le ragioni che l’hanno portata a rallentare i suoi ritmi, dimezzando le date per il tour previsto quest’estate.